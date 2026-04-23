Ley de muerte digna y eutanasia en Uruguay: un paso necesario

Uruguay aprobó ley de muerte digna que habilita eutanasia bajo estrictos controles médicos, garantizando autonomía, cuidados paliativos y respeto al paciente.

Desde esta semana Uruguay cuenta con una ley pionera que regula el derecho a morir con dignidad. Esta norma permite a las personas que padecen enfermedades terminales o condiciones de salud incurables e irreversibles, y que enfrentan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables, elegir una muerte pacífica, indolora y respetuosa de su dignidad.

No se trata solo de un texto más dentro del marco legal. Es el reconocimiento explícito de un derecho profundamente personal y humano: decidir cómo y cuándo enfrentar el final, cuando la calidad de vida se ha deteriorado de manera grave y progresiva, y el sufrimiento resulta insoportable. Esto implica respetar la autonomía de la persona incluso ante la muerte, garantizando un proceso ordenado, seguro y transparente.

El procedimiento establecido en la ley asegura que la voluntad expresada por el paciente sea libre, seria y firme, recurriendo a múltiples controles médicos y opiniones profesionales para evitar cualquier duda o presión indebida. Se garantiza así que la decisión sea auténtica y bien fundamentada, con etapas claras que incluyen la revisión por un segundo médico independiente y, en caso de discrepancias, un dictamen de una junta médica especializada.

Además, la ley contempla el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que no deseen participar, pero lo hace con responsabilidad: ninguna persona quedará sin acceso a este derecho por razones personales del equipo médico, ya que las instituciones deberán resolver quién continuará la atención.

Este panorama representa un avance real y profundo que refleja no solo el respeto por la autonomía individual, sino también un compromiso concreto con los cuidados paliativos, la ética médica y la protección de quienes sufren. La ley incorpora garantías para que la muerte digna sea un derecho efectivo y protegido, sin vulnerar las convicciones ni la integridad de los profesionales de la salud.

Como sociedad, es fundamental comprender que esta ley no obliga a nadie a elegir la eutanasia, sino que brinda una opción para quienes, en situaciones extremas, desean evitar un sufrimiento inútil y prolongado. La muerte digna humaniza la despedida, coloca en el centro a la persona y respeta sus valores hasta el último momento de vida.

Con esta regulación, Uruguay reafirma su liderazgo en materia de derechos humanos y atención médica con una perspectiva humana e inclusiva. Se abre un espacio para que la muerte, tema tabú y difícil, sea abordada con respeto, cuidado y derechos garantizados.

La verdadera medida de una sociedad está también en cómo acompaña a sus miembros en las etapas más difíciles. Y esta ley es un paso claro para acompañar con dignidad, respeto y humanidad.

Hasta la próxima semana.

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