Leonismo en acción: prevención de la diabetes y ayuda solidaria, ejes del Club de Leones Res Non Verba

A 75 años del leonismo en Uruguay, el Club Res Non Verba refuerza su trabajo en salud y asistencia social

“Es común que los niños tengan dolores de cabeza y ni ellos ni sus padres sepan que tienen problemas de visión»

En el marco de los 75 años del Lions Clubs International en Uruguay, el Club de Leones Res Non Verba continúa desarrollando una intensa labor social en Salto, con especial énfasis en la prevención de la diabetes y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

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Daerlin Ilarraz, jefa de zona e integrante del club, explicó que uno de los principales focos de trabajo es la concientización sobre una enfermedad que avanza de forma silenciosa.

El pesquisamiento visual en escolares es otro de los pilares, con resultados que preocupan a los leones de Salto.

“Nosotros como club estamos enfocados en el tema diabetes, pero más que nada en prevenirla, porque es una enfermedad silenciosa y requiere un cuidado bastante serio, delicado y costoso”, señaló.

En ese sentido, el club impulsa instancias educativas abiertas a la comunidad, a cargo de la licenciada y magíster Débora Sotelo, quien brinda herramientas sobre alimentación y hábitos saludables. “La diabetes es una cosa que cada vez está subiendo el índice más arriba y más arriba, y es preocupante, porque no solamente afecta a adultos, sino también a niños”, advirtió Ilarraz.

Las charlas han tenido una importante respuesta del público y se han realizado en distintos espacios de la ciudad, como el Hotel Los Cedros y el Complejo Villa España, con convocatorias que han colmado la capacidad. Además, el club mantiene un vínculo activo con la Asociación de Diabéticos de Salto (AVISA), donde se desarrollan controles gratuitos y entrega de información. “Los martes de 9 a 11 se hacen controles y se entregan folletos. La gente se interesa, pero muchas veces posterga el cuidado. Y como dice Débora, tiene que ser hoy, ahora”, remarcó.

Demanda creciente de ayuda ortopédica

Otro de los ejes centrales del trabajo del club es la provisión de materiales ortopédicos. Actualmente, se encuentran gestionando la entrega de una cama ortopédica para una persona que la necesita con urgencia, además de sostener un sistema de préstamo de insumos como muletas, sillas de ruedas y andadores.

“Cada vez hay más demanda. Lamentablemente, muchos de estos materiales no regresan, y eso nos dificulta seguir ayudando. Todo lo que recaudamos en actividades como bingos se destina a la compra de estos implementos”, explicó.

Ilarraz vinculó este aumento de la demanda a factores como los accidentes de tránsito y los accidentes cerebrovasculares. “La gente te pide y te sentís mal cuando no tenés los elementos para ayudar. Es una necesidad creciente y nos mantiene muy ocupados”, sostuvo.

Salud visual en niños, otra preocupación

El club también trabaja en la detección temprana de problemas de visión en escolares. En los próximos días, realizarán un pesquisamiento en la Escuela N° 99, como parte de una tarea que desarrollan de forma periódica.

“Es común que los niños tengan dolores de cabeza y ni ellos ni sus padres sepan que tienen problemas de visión. Cuando hacemos las pesquisas, a veces encontramos casos de falta total de visión en el aula”, explicó, subrayando además la incidencia del uso excesivo de pantallas en estas problemáticas.

Al reflexionar sobre el aniversario del movimiento, Ilarraz destacó el sentido profundo del servicio. “El leonismo es una forma de vida que uno lleva muy adentro. A veces la más mínima obra te deja una satisfacción enorme. Es acostarte con la cabeza tranquila, sabiendo que hiciste algo por los demás”, expresó.

Con 15 años de trayectoria en la institución, aseguró que su vocación de servicio es anterior incluso a su ingreso formal. “Siempre fui así, me gusta ser así. Lo hago por mí, por mis nietas, por los demás, para dejar una huella”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el compromiso solidario sigue más vigente que nunca. “En esta vida no tenemos nada asegurado. Hoy ayudamos nosotros, mañana podemos necesitar ayuda. Ese es el espíritu del leonismo”.

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