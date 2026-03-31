Leonel Rodríguez ganó la etapa 5 en Paysandú

Leonel Rodríguez ganó etapa 5 en Paysandú

La etapa 5 de La Vuelta Ciclista llegó a Paysandú alrededor de las 13:35 horas y Leonel Rodríguez del Club Náutico Boca de Cufré de San José confirmó su gran momento y ganó la etapa 5 que unió nuestra ciudad con Paysandú.

Tras un recorrido de 116 kilómetros que inició en Salto y culminó en “La Heroica”

Leonel Rodríguez fue el vencedor de la misma registrando un tiempo de 2:30:26. El podio fue completado por Luiz Bomfim de Almeida (02:30:31) y Matheus Constantino (02:30:33), ambos del equipo brasileño Swift Pro Cycling.

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Con el triunfo de hoy, Rodríguez acumula su tercera victoria en cinco etapas de la Vuelta Ciclista del Uruguay, ya que fue el vencedor y malla oro en los primeros dos días de la competencia, acumula en el historial 12 etapas de La Vuelta.

La clasificación general individual continúa siendo liderada por Lucas Gaday, ciclista argentino que defiende los colores del Dolores Cycles Club, con un tiempo acumulado de 18:49:38, secundado por Pablo Bonilla de Náutico de Boca del Cufré, que está a 9 segundos del primero (18:49:47) y por Alejandro Quilci de Alas Rojas de Santa Lucía, que está a 10 segundos de Gaday (18:49:48). En cuanto a la clasificación por equipos, Náutico de Boca del Cufré y Dolores Cycles Club lideran con un tiempo acumulado de 56:39:43, seguidos por Swift Pro Cycling (56:40:47).

La sexta etapa se correrá el martes 31 de marzo y unirá Paysandú (Pueblo La Cuchilla, en las afueras de la ciudad) con Tacuarembó, mediante un recorrido de 174,6 kilómetros.

La edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay puede ser seguida por televisión y streaming a través de Antel TV y Canal 5 y por radio, a través de Radio Uruguay y La Treinta Radio Nacional.

Diario El Pueblo dialogó con el ganador de la etapa 5 en Paysandú, Leonel Rodríguez que expresó: “La verdad que hoy fue una gran etapa, con fuga, con mucho calor, mucha velocidad. Fue corta, por suerte, pero bueno, con mucha adrenalina y bueno, contento porque ganamos una etapa más”.

Rodríguez finalizó: “El equipo está excelente, como siempre, y Paysandú tiene un gran escenario como para hacer un podio acá en este lugar hermoso. Mucha gente se arrimó a la carrera, ya estamos acostumbrados que Paysandú haga esta fiesta cuando llega la vuelta”. Por último, Leonel habló de la posible etapa del martes con su posible décimo tercera etapa con triunfo: “La 13 puede ser número supersticioso, pero a esas cosas no hay que pensarlas, hay que pensar siempre positivo, cuando se vienen los resultados es cuando uno siempre piensa para adelante”.

Etapa 5 de la Vuelta Ciclista llegada a Paysandú: 1) Leonel Rodríguez, 2) Luiz Bomfin 3) Matheus Constantino

Mejor ciclista de Paysandú: Juan Martín Echeverría

Mejor uruguayo: Pablo Bonilla

Premio Regularidad: Leonel Rodríguez

Premio de la Cima: Sebastián Rodríguez

Premio Sprinter: Lucas Gaday

Líder Sub 23: Pablo Bonilla

Líder de la general individual: Lucas Gaday

Premio combatividad: Martín Calvo

Premio revelación: Federico Condon

Mejor equipo: Náutico de boca del Cufré

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