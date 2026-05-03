Leandro Rosa hizo historia en el strongman sudamericano

El atleta uruguayo Leandro Rosa logró el subcampeonato sudamericano de strongman y estableció récord de América en peso muerto en el Arnold South America 2026.

Leandro Rosa, subcampeón sudamericano de strongman

Leandro Rosa, de 25 años y oriundo de Tranqueras, Rivera, es uno de los principales exponentes del deporte de fuerza en Uruguay. Su camino comenzó en el powerlifting, donde rápidamente logró consagrarse campeón y obtener el título overall en su primera experiencia competitiva, marcando el inicio de una carrera en constante ascenso.

Con el tiempo, encontró su verdadera pasión en el strongman, disciplina en la que logró consolidarse como uno de los atletas más destacados del país y del continente en la categoría de hasta 90 kg. Su evolución se refleja en una importante trayectoria tanto a nivel nacional como internacional.

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Entre sus principales logros se destacan el primer puesto overall en Powerlifting La Paz 2023, el primer puesto en Static Monster 2023, 2024 y 2025, y el título de Hombre más fuerte del Uruguay en categoría U90 kg en 2024 y 2025, luego de haber sido segundo en 2023. A nivel internacional, fue campeón sudamericano en 2023, subcampeón en 2024 y logró el tercer puesto en el Arnold Sports South America Brasil 2025.

En 2026 volvió a decir presente en el Arnold Sports Festival South America, uno de los eventos más importantes del continente en el mundo de la fuerza. Representando a Tranqueras y siendo uno de los pocos uruguayos en competencia, participó durante tres jornadas en la categoría U90 kg, buscando el título de hombre más fuerte de Sudamérica y el récord continental en peso muerto.

El resultado fue histórico: subcampeón sudamericano y récord de América en peso muerto en su categoría. El logro adquiere aún más valor considerando el contexto en el que se prepara, ya que como atleta del interior del país muchas veces debe sostener su carrera sin los recursos ideales, apelando al esfuerzo, la disciplina y el compromiso.

Detrás de cada competencia hay sacrificios físicos, mentales y económicos. Viajes, alimentación, preparación y logística forman parte de un proceso que en gran medida se realiza a pulmón. Sin embargo, esos desafíos no han sido un límite, sino un motor para seguir creciendo.

Leandro también destaca y agradece profundamente la ayuda de Antoni Barrot, quien fue su preparador de cara al compromiso en Brasil y ha sido fundamental en buena parte de su trayectoria competitiva. Barrot no solo es un destacado preparador de deportistas de fuerza, sino que también ha sido un atleta reconocido en esta disciplina.

El evento, que reunió a más de 110.000 personas y contó con la presencia de figuras internacionales del fitness y la fuerza, significó un punto de inflexión en su carrera. Subirse al podio en ese contexto fue la confirmación de años de trabajo silencioso.

Hoy, Leandro Rosa no solo ostenta el título de uno de los atletas más fuertes del Uruguay en su categoría, sino que representa un ejemplo de superación, esfuerzo y perseverancia. Su objetivo es claro: seguir creciendo y continuar llevando el nombre de Tranqueras y Uruguay a lo más alto del continente.

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