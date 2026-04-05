Leandro Marziotte, 10 de abril en el Sodre

Tras un espectacular comienzo de 2026 con aplaudidas actuaciones en París, Barcelona e Italia, el aclamado contratenor salteño Leandro Marziotte regresa a su tierra. Será el gran invitado de «Vivaldi festivo» junto al Coro Nacional del Sodre el próximo 10 de abril en el Auditorio Adela Reta.

Contratenor salteño que brilla en Europa regresa con el Barroco de Vivaldi

El próximo viernes 10 de abril a las 20:00 h, la Sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre se vestirá de gala para recibir un espectáculo único: «Vivaldi festivo».

Bajo la experta dirección del maestro Esteban Louise, el Coro Nacional del Sodre repasará tres de las obras sacras más luminosas y potentes de Antonio Vivaldi: el célebre Gloria, el emotivo Magnificat y el intenso Credo.

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La noche contará con el gran atractivo de tener como solista invitado a Leandro Marziotte, el contratenor uruguayo de mayor proyección internacional en la actualidad. Marziotte estará acompañado por un elenco nacional de primer nivel integrado por las sopranos Flavia Berardi y Natalia Vega, el tenor Andrés Barbery y el bajo-barítono Nicolás Zecchi, todos arropados por un ensamble barroco que recreará el sonido original de la Venecia del siglo XVIII.

DE CANTAR BOLEROS EN SALTO A CONQUISTAR LOS GRANDES TEATROS DE EUROPA

La presencia de Marziotte en el Sodre no es un hecho más. Es el regreso de un artista que ha sabido construir una carrera descomunal a base de talento, disciplina y una voz sumamente particular.

Pocos saben que Leandro comenzó su idilio con la música cantando música popular y boleros con su guitarra en varios lugares de su Salto natal para costear sus primeros pasos. Fue recién en su etapa universitaria cuando descubrieron su registro de contratenor —una voz masculina que alcanza de manera natural las notas agudas de una mezzosoprano o soprano—. A partir de allí, su historia cambió para siempre, convirtiéndose en el primer contratenor en cantar como solista junto a la orquesta del SODRE.

Su gran salto internacional se dio en 2014, cuando se coronó ganador del prestigioso Concurso Internacional Händel en Göttingen (Alemania). Este galardón, considerado el «mundial» de la música barroca, le abrió de par en par

las puertas de ese mundo encantado, las puertas de los teatros más importantes del viejo continente.

GRACIA BARROCA

“Es una agrupación artística encabezada por el contratenor Leandro Marziotte. Centrada en la interpretación musical histórica del repertorio de los siglos XVII y XVIII. Se desarrolla primero como una agrupación de cámara para explorar los repertorios sacro y profano en conciertos y espectáculos polifacéticos que abren horizontes a todo tipo de público.

Así mismo, echa raíces en el barrio de Gracia de Barcelona. Desde las silentes bóvedas de Nuestra Señora de Gracia al exuberante esplendor del Parque Güell, Gracia Barroca exhala su proyecto artístico con la pluralidad y el dinamismo que caracteriza a uno de los barrios más multiculturales del mundo.

Inicia actividades con cuatro propuestas artísticas para voz de contratenor y ensamble. Poco a poco la agrupación irá ampliando sus proyectos para divulgar horizontes diferentes y asociará a distintas disciplinas del arte.

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Luego de participar como contratenor solista en diferentes conciertos y producciones de ópera en diversos teatros del mundo, Leandro Marziotte ha querido asumir otro nuevo reto. El hecho de hacerse cargo de la dirección artística de un grupo conlleva muchas responsabilidades y decisiones no solo musicales como interprete sino también responsabilidades personales y administrativas que implican mucha dedicación.

Al mismo tiempo la dirección artística genera una flexibilidad única a la hora de investigar y elegir nuevos repertorios. El fin es poder ofrecer programas interesantes, diferentes y diversos, en donde el público pueda disfrutar de este trabajo hecho a medida.

Entre las obras más relevantes que han llevado adelante se encuentran:

A BELLA ROSA

«La Bella Rosa» nos invita a explorar la fascinante relación entre la música barroca y el simbolismo de la rosa, a través de las obras de tres destacados compositores: George Frideric Handel, Filippo Maria Collinelli y Antonio Maria Bononcini.

Este concierto reúne cantatas que, inspiradas por la belleza y el misterio de la rosa, expresan las variadas emociones del amor, desde la pasión hasta el desengaño. Cada pieza es un tributo a esta flor, un símbolo eterno de amor y belleza, donde la poesía y la música se entrelazan para deleitar nuestros sentidos. Duración: 60 minutos. Músicos: 5 (contratenor, dos violines y continuo)

LAS MUSAS DE AMÉRICA

Este programa de concierto está basado en diez poemas de tres escritoras del Cono Sur: Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral, musicalizado por Leandro Marziotte. A estas tres grandes de la literatura se le suma un referente de México como es Sor Juana Inés de la Cruz que ya varios siglos atrás ha luchado por la igualdad y la educación de la mujer. Es un concierto íntimo donde conversan sonoridades y épocas diferentes. Siempre apuntando a la reflexión de estos mensajes que a pesar del tiempo siguen siendo actuales.

Duración: 60 minutos. Músicos: 3 (contratenor, viola de gamba y clavecin)

CANTATAS VENECIANAS

Este programa celebra la riqueza musical de la Venecia barroca a través de la obra de tres compositores nacidos en la ciudad: Antonio Vivaldi, Antonio Caldara y Tomaso Albinoni. Vivaldi, probablemente el más conocido internacionalmente, destaca por sus cantatas y conciertos que combinan virtuosismo técnico con una intensa expresividad dramática. Su música nos transporta a los salones y teatros de la Venecia del siglo XVIII, donde el arte y la música eran parte central de la vida social y cultural. Duración: 60 minutos. Músicos: 6 (contratenor, dos violines, alto, viola de gamba, clavecín y (tiorba opcional).

UN 2026 BRILLANTE Y EL AMOR INCONDICIONAL POR SUS RAÍCES

La crítica internacional no ha escatimado en elogios hacia el salteño. Publicaciones como la revista alemana Das Opernglas han llegado a escribir que «cuando él canta, uno quisiera creer que de su garganta fluye oro puro».

Este comienzo de 2026 ha sido una prueba más de su vigencia, con ovacionadas actuaciones en escenarios de París, Barcelona y diversas ciudades de Italia, donde el público especializado en música barroca es de los más exigentes del mundo.

Sin embargo, a pesar de vivir en Europa desde hace casi dos décadas y pisar escenarios como la Chapelle Royale de Versalles o el Teatro Colón de Buenos Aires, Marziotte jamás olvida de dónde viene. Un claro ejemplo de su compromiso con el país fue su reciente impulso para dotar a la Catedral de Salto de un imponente órgano histórico de 2.500 tubos donado desde Suiza, marcando un hito cultural para el departamento.

UN EMBAJADOR CULTURAL QUE HACE HISTORIA

El concierto del 10 de abril en el Sodre no es solo una oportunidad para disfrutar de la música de Vivaldi en su máxima expresión, sino también el reencuentro del público uruguayo con un verdadero embajador cultural que sigue haciendo historia. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tickantel y en las boleterías del Auditorio. Una noche que promete ser, verdaderamente, inolvidable. Seguramente muchos salteños se darán cita a esta noche de gala en el Sodre para tributarle aplauso a este artista de la tierra de los naranjos.

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