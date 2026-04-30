Le tocan los tobillos a Saladero

Palomar-Sud América: los que ganaron las protestas

El Tribunal Arbitral de la Divisional «B» para pronunciarse en dos de los fallos pendientes y en ambos casos, impacto en la tabla de posiciones. Sud América y Palomar para ganar sus reclamos y variar en consecuencia la puntuación. Tanto en la general como en el descenso. En el primero de los casos, Sud América salta solitario a la segunda escala. Los 14 puntos del equipo que orienta Matías Silgoria. Saladero sostiene el primer puesto. Desde EL PUEBLO, la tabla actualizada que no puede faltar. Cuestión de comprobaciones.

La tabla del descenso: ¡Qué dolor!

Ya desde el año pasado Dublín Central viene perdiendo puntos. Cosa de no creer. Entre la temporada 2025 y esta, habría que suponer que más de 20 puntos han quedado por el camino o a cuenta de los equipos que apuntaron a sus falencias administrativas. Tras haberse expedido el Tribunal Arbitral, otra vez hipotecando unidades que ganó en la cancha: fueron a Palomar. A tal punto se complejiza el tiempo de Dublín Central, que pasa a observar la última posición en la zona del descenso, siendo incluso superado por El Tanque. En tanto respira un poco Palomar, quien por ahora no está en descenso directo. Esta tabla es la del sufrir.

Hora de los desquites para avanzar: La ilusión de Barrio Albisu con terna desde Paysandú



El domingo 3 de mayo se disputarán los 13 partidos de vuelta por la Fase 0 de la Divisional B, de la Copa del Interior de Clubes, 12 de ellos irán a la hora 15:30 y uno a la hora 13:15, será entre Nacional de Cardona y Huracán de Riachuelo Colonia que en la ida perdió 10 a 0 y los dos clubes cardonenses juegan en doble jornada, el partido de fondo en el Parque Ashad Daurech será a la hora 15:30, entre Colón de Cardona y Libertad de Dolores.

La llave 2 que componen San Lorenzo de Young y Tulipán de Fray Bentos, la Llave 4 en la que juega Central de San José y Larrañaga de Cardona y la 6 que integran Nacional de Cardona y Huracán de Riachuelo sean las que se presentan como ya definidas, en el resto hay una gran paridad y el resultado es incierto.

El domingo 3 de mayo a la hora 18:15 se tendrá en claro a los 14 clasificados a Fase de Grupos y a qué serie se integra cada equipo.

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DE PARTIDO EN PARTIDO

Partidos de vuelta

1 BARRIO ALBISU L. AGRARIA – CUAREIM DE B. UNIÓN

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Estadio Juan José Vispo Mari de Salto

Árbitros de Paysandú:

Eris Herrera, Oscar Fagundez y Cristian Ramirez

RESULTADO ANTERIOR:

Barrio Albisu 3 Cuareim 4

2 TULIPÁN DE FRAY BENTOS – SAN LORENZO DE YOUNG

Domingo 3 de mayo, 15:30

Parque Anglo de Fray Bentos

Árbitros de Guichón y Paysandú:

Lucas López, José Rodríguez y Matías Roa (Paysandú)

RESULTADO ANTERIOR:

Tulipán 0 San Lorenzo 3

3 COLÓN DE CARDONA – LIBERTAD DE DOLORES

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Parque Ashad Daurech de Cardona.

Árbitros de Río Negro y Soriano:

Yosel González (R.Negro), Nadia Pozzolo (Soriano) y Fredy Miranda (R, Negro).

RESULTADO ANTERIOR:

Colón 1 Libertad 0

4 CENTRAL DE SAN JOSÉ – LARRAÑAGA DE CARDONA

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Parque Camunda Gil de San José, hora 15:30

Árbitros de Flores:

Gonzalo De León, Fabricio Bizcaizaco y Walter Aberasteguy

RESULTADO ANTERIOR:

Central 3 Larrañaga 1

5 EL GENERAL DE COLONIA – INDEPENDIENTE DE JUAN LACAZE

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Estadio Profesor Alberto Suppici de Colonia.

Árbitros de Soriano Interior:

Eduardo Castillo, Andrés Osores y Mike Souza.

RESULTADO ANTERIOR:

El General 2 Independiente 1

6 NACIONAL DE CARDONA – HURACÁN RIACHUELO (COL.)

Domingo 3 de mayo, hora 13:15

Parque Ashad Daurech de Cardona.

Árbitros de Río Negro y Soriano:

Ruben Cichero (R.Negro), Fredy Miranda (R. Negro) y Nadia Pozzolo (Soriano)

RESULTADO ANTERIOR:

Nacional 10 Huracán 0

7 NACIONAL DE LA PAZ (COLONIA) – ORIENTAL DE RODRÍGUEZ

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Cancha de Nacional de La Paz.

Árbitros de Maldonado Interior:

Jonathan Aranda, Juan Lucas Píriz y Cristian Moreira

RESULTADO ANTERIOR:

Nacional 1 Oriental 1

8 CANDIL DE FLORIDA – VIDA NUEVA – S. JACINTO DE TALA

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Escenario: Complejo Bernardo Cámpora

Árbitros de Durazno:

Rodrigo Saboreo, Gonzalo Ríos y Mario Duarte

RESULTADO ANTERIOR:

Candil 0 Vida Nueva – San Jacinto 2

9 WANDERERS DE S. LUCÍA – LA KAMORRA DE SARANDÍ GRANDE

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Escenario: Parque Marcelino Briano de Santa Lucía

Árbitros de Colonia:

Washington Banchero, Hermán Assimontti y Jonathan Wilson

RESULTADO ANTERIOR:

Wanderers 1 La Kamorra 2

10 OLMOS DE SOCA -COLÓN DE SAN CARLOS

Domingo 3 de mayo, hora 15:30

Escenario: Parque Nilson Molina de Villa Olmos

Árbitros de Florida Capital y Florida Interior:

Diego Fagúndez (Florida Cap), Omar Pérez y Esteban De Los Reyes

RESULTADO ANTERIOR:

Olmos 3 Colón 2

Los cuartos de final en Femenino Sub 16: El Salto que va….

El próximo sábado 2 de mayo, a la hora 15:00, en el Estadio Casto Martínez Laguarda, la Selección Sub 16 Femenina de San José Capital, recibirá a Rocha, en el partido de ida, por Cuartos de Final del 2do Campeonato Nacional de la categoría que organiza OFI. El encuentro será arbitrado por Valentina Pereyra de Federación Colonia que tendrá como primer asistente a Jessica Domínguez de Canelones y como segundo asistente a Luis Bellini de Pando.

El sábado 2 de mayo, a la hora 14:00, en el estadio 14 de Octubre, la selección de Durazno jugará con la selección de Río Negro, impartiendo justicia María Noel González de Flores, Valentina Albrechd de Paysandú y Leonel Barreto de Young. Cerro Largo en el estadio Germán Baldissini, el sábado 2 de mayo, a la hora 19:00, tendrá la visita de Rivera (ya fueron rivales en la Serie), dirigiendo terna de Tacuarembó integrada por Rosina Dos Santos, Gerardo Rodríguez y Sergio Martínez. Por último, en el estadio Centro de Empleados de Comercio, a la hora 14:00, Treinta y Tres tendrá la visita de Salto, arbitrando María Florencia Barboza de Florida Capital, Shannon Rodríguez de Lavalleja Capital y Yanina López de Soca.

Cabe recordar que Salto es el actual Campeón del Interior en Femenino Sub 16 y en zona de Cuartos de Final ahora un aspecto que no es menor: será local en el Dickinson para definir el avance a la siguiente fase.

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