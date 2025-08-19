back to top
LAURA IRENE RATTIN JUNCAL (Q.E.P.D.)

Falleció el 19 de agosto de 2025, a los 73 años de edad.

Sus hijos: Eduardo Leonel e Isabel Iglesia Lima, Elba Cecilia y Pablo Othaix. Sus nietos: Bautista y Valentina Chiezza Rodríguez, y Lola Acosta. Sus bisnietos: Morena Marcher y Milo Canepa. Sus hermanos: Eduardo Rattin y Gricel Esquivel. Su sobrino: Juan Manuel Rattin Esquivel. Participan e invitan al Sepelio a realizarse el día 20 de agosto hora 09:00 en Cementerio Central

Casa de duelo: Asencio 363.

Empresa Oliden S.A.


