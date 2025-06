«Las motos son el problema…»

- espacio publicitario -

El 64,5% de los siniestros fueron en moto y el 49% de los fallecidos iba en la moto Marcelo Metediera, Pte. de UNASEV

Luego de haber ocupado durante 10 años el cargo de Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones(2013-2023) , Intendente Interino de Canelones (2023-2024) , desde el inicio de la nueva gestión de gobierno, Marcelo Metediera fue designado como Presidente de la UNASEV. En nota concedida a EL PUEBLO, el jerarca analizó, entre otros, temas vinculados a la siniestralidad en el tránsito a nivel país y la utilización de radares como elemento de prevención.

¿Cómo se analiza el tema siniestralidad por parte de la UNASEV?

“Nosotros arrancamos el periodo teniendo que finalizar la elaboración de la presentación de los datos de siniestralidad del 2024, porque estos no se habían presentado. Es necesario , no sólo por tener la información, que la base de alg del trabajo de la UNASEV está en la información y en la comunicación, eso no estaba pronto.Lo finalizamos y lo presentamos, y ahí obviamente vemos con preocupación, si bien yo he planteado que no quiero comparar gestiones políticas en base a dos fallecidos más, dos fallecidos menos, me parece que eso no está bueno, lo que sí hay que analizar son tendencias y en ese caso, en la parte de fallecidos hay un estancamiento en la cantidad. En términos generales, si uno tiene como referencia al 2019 hasta la fecha, se ha mantenido casi estable, eso no es bueno, porque hay que romper ese estancamiento, intentar que los fallecidos bajen.

Hay un objetivo a nivel global y un objetivo a nivel país que acompañe ese objetivo global, que tenemos que intentar trabajar para cumplir con eso. Después, por otro lado, tenemos lo que son los siniestros de tránsito y lo que son las personas lesionadas, y ahí sí hay una tendencia de crecimiento permanente del año 2020 hasta el 2025 inclusive. Los primeros meses, obviamente dejemos afuera, el 20 y el 21 por el tema de pandemia, pero la tendencia ha ido de un aumento permanente y eso nos preocupa fundamentalmente que las personas lesionadas y fallecidas en general son gurises.Estamos hablando de gurisadas entre 15 y 34 años, un 55,5% de los lesionados son gurises, y si uno afina más ese número por las rangos etarios, el 19,4% son gurises entre 20 y 24 años, o sea, es una locura, por eso el Mayo Amarillo este año lo lanzamos en el Instituto Nacional de la Juventud, también para dar un mensaje desde ahí, pero aparte para intentar construir políticas públicas desde el propio ambiente natural de la gurisada, y bueno, lo que se roba los datos en tema de vehículos, obviamente la moto sigue siendo lamentablemente protagonista, el 64,5% de los siniestrados, de los siniestros fueron en el moto y el 49% de los fallecidos iba al moto, así que bueno, con esos números arrancamos nuestra gestión”.

- espacio publicitario -

Siniestro moto / Imagen de archivo

¿Cómo hacen para encajonar esta cifra y hacer de que desde la primera medida puedan bajar esos índices que tanto preocupan?

“Yo creo que hay dos o tres cosas.Lo primero es volver a poner a la UNASEV como protagonista de estos temas, volver a poner a la UNASEV en la opinión pública, creo que en el periodo estuvo lejos justamente de ser protagonista, de debatir los temas, y a veces también en el debate de ayudar, de trabajar, de articular, pero también de exigir responsabilidades cuando las intendencias o el Ministerio Interior no cumple de alguna manera con los controles, y yo creo que eso es parte de las cosas que nosotros estamos intentando cambiar.

Insisto, volver a poner a la UNASEV como protagonista en estos temas. Después, por otro lado, también algo que se materializó esta semana que va corriendo, que fue que se integró a la oposición al directorio de la UNASEV, algo que yo quería, de hecho lo hemos hablado con el presidente de la República, inclusive antes de las elecciones de octubre, y sin siquiera saber que yo podía andar por estos lados, me parecía que era una política necesaria, porque también se lo plantea el expresidente de la UNASEV en el periodo pasado, cuando asumieron y la oposición no estaba integrada. Así que bueno, esta semana se integró al directorio, la Sra. Natalia López , representante del Partido Nacional.

- espacio publicitario -

Entonces, con equipo completo, trabajando, porque se necesita también mucha articulación política en el Congreso de Intendentes, hay un relativo equilibrio entre la cantidad de intendencias del Partido Nacional, sumada al Partido Colorado, como coalición republicana, pero por otro lado, el peso que tienen Canelones y Montevideo, en cuanto a la cantidad de vehículos, de conductores y de habitantes, genera un equilibrio que siempre hay que respetar hacia un lado y hacia el otro, y lo otro, que estamos trabajando, recorriendo el Parlamento, hablando con todos los partidos políticos sobre los proyectos que venimos trabajando en la UNASEV, entonces ahí, el segundo punto es la articulación política y abrir la cancha, ¿no?, que es lo que entendemos necesario, y después, lo otro, es accionar con un montón de medidas en conjunto, porque ninguna por sí sola resuelve, y ahí hablamos los temas de educación, estamos trabajando con secundaria para incluir en la educación curricular los temas de tránsito, obviamente la fiscalización tiene que estar, eso no hay ninguna duda, pero ni la ubicación sólo resuelve, ni la fiscalización sólo resuelve, el tema de la Fiscalía de Seguridad Vial, que estamos discutiendo.

Es necesario que la justicia juzgue los temas de tránsito, es muy importante para cortar el tema de picada, pero es muy importante para darle sustento también a la otra herramienta de trabajo que va a ser el permiso de conducir por puntos. Hasta el miércoles pasado el Congreso de Intendentes lo avaló y va a aportar algunas opiniones de las direcciones de tránsito de todo el país al borrador que estaremos elevando el mes que viene al Presidente de la República.

Entonces el permiso por puntos, ya de por sí es algo muy importante como medida, yo creo que entre la educación y el permiso de puntos ahí va a estar el cambio realmente cultural en la conducción del país. Después, por último, diría yo, o una de las cosas también es la descentralización, recorrer los territorios, creo que el mes que viene vamos a andar por los pagos de ustedes, este mes vamos a ir a Soriano y a Flores, el mes pasado estuvimos en Río Negro y en Tacuarembó, o sea, estar en los territorios, escuchar a la gente de los territorios, cada lugar que vamos, nos reunimos obviamente con la Intendencia, con la Dirección Departamental de Salud, con Caminera, con Jefatura y con la organización social que exista, vinculado a las unidades locales de seguridad vial, pero fundamentalmente entender y aprender la realidad de cada lugar, ni que hablar que la realidad de Rivera con la frontera seca tiene una particularidad específica, en la ida a Soriano vamos a ir a tener una actividad abierta por el tema de picadas y las picadas en la Rambla de Mercedes no tienen nada que ver con las picadas que se dan en la Rambla de Montevideo o en la Rambla de Canelones, me explico, entonces la parte de centralización y de entender con humildad y escuchando mucho cuál es la realidad del lugar para abordar los temas, los temas son comunes pero el abordaje territorial tiene que ser distinto porque cada lugar tiene su interés”