Lanas Merino concentran los negocios del mercado local

Otra nueva semana donde se movió el mercado lanero a nivel comercial en nuestro país, con fuerte participación de negocios de lanas finas.

Es así que según la información divulgada por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) se concretaron negocios en lana Merino de 4.300 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS, con diámetro promedio 16.7 micras y rendimiento al lavado 77,8%. Negocio de venta US$ 6,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago de 60 días. Además, 2.000 kg., lote acondicionado, con grifa verde y con certificación RWS y Orgánica. Diámetro promedio 18.8 micras y rendimiento al lavado 80,1%, precio de venta US$ 6,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago de 30 días. En la misma línea de lanas Merino, 20.000 kg. correspondiente a varias zafras, lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio estimado en 20.0 micras y 77,0% de rendimiento al lavado. Negocio de venta US$ 5,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 12.000 kg. también de varias zafras, lote acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 20.5 micras y 77,0% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 5,00 el vellón y US$ 1,00 los subproductos. 2.500 kg. lote Merino, acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 22.0 micras y con 78,1% de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 3,70 el vellón y US$ 1,00 los subproductos con plazo de pago 30 días. También, 5.500 kg. lote acondicionado y con grifa verde, diámetro promedio de 22.1 micras y rendimiento al lavado 78,2%, precio de venta US$ 3,50 el vellón y US$ 1,00 los subproductos, con plazo de pago 60 días.

En lana Corriedale, 7.000 kg. lote sin acondicionar, con diámetro promedio estimado entre 28.0 y 29.0 micras y sin datos de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 0,75 el vellón y US$ 0,35 los subproductos.

Lote Ideal, 85.000 kg. correspondiente a más de 1 zafra, acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio de 23.1 micras y con 80% de rendimiento al lavado, negocio de venta US$ 3,25 el vellón y US$ 1,00 los subproductos.

Lote Merilin, 2.100 kg., acondicionado y con grifa verde, diámetro promedio de 23.2 micras y con 69,8% de rendimiento al lavado, precio de venta US$ 1,80 el vellón y US$ 0,80 los subproductos, con plazo de pago 30 días.

Finalmente se concretó la venta de un lote Cruza de 2.000 kg., acondicionado y con grifa verde, con diámetro promedio 27.0 micras y con 79,0% de rendimiento al lavado. Precio de venta US$ 1,20 el vellón y US$ 0,60 los subproductos, con plazo de pago 30 días.