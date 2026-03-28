La Vuelta del Uruguay llegó a Soriano

Pablo Bonilla ganó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay en Mercedes y es líder. La general está abierta y la próxima etapa llega a Salto.

Foto: fuente FCU.

Pablo Bonilla se quedó con la tercera etapa

La tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay dejó mucho más que un simple cambio de líder: confirmó que estamos ante una de las ediciones más parejas y tácticas de los últimos años. El tramo entre Paso de los Toros y Mercedes, con sus 180 kilómetros, fue exigente desde lo físico pero también desde lo estratégico, donde cada equipo comenzó a mostrar realmente para qué está en carrera.

La victoria de Pablo Bonilla, defendiendo los colores del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, no fue casualidad. Se trató de un triunfo construido con inteligencia colectiva, sabiendo leer los tiempos de carrera y aprovechando el desgaste acumulado del pelotón. El Náutico vuelve a demostrar que no depende de una sola figura, sino que trabaja como bloque, algo que ya había insinuado en las primeras etapas. Bonilla remató ese trabajo con precisión en un final ajustado, donde cada segundo valía oro.

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Pero si algo deja en claro esta etapa es que la lucha por la general está completamente abierta. Lucas Gaday y Alejandro Quilici llegaron prácticamente pegados, manteniéndose a apenas segundos en la clasificación. Esto refleja un equilibrio pocas veces visto, donde no hay un dominador claro y cada bonificación, cada sprint intermedio y cada corte en el pelotón pueden modificar el rumbo de la competencia.

En la clasificación por equipos, el triple empate en tiempos entre Dolores, Náutico y Swift de Brasil es otro indicador del nivel de paridad. No hay margen para errores: cualquier distracción puede costar posiciones importantes. Además, empieza a notarse el peso de las escuadras extranjeras, que aportan ritmo y obligan a los equipos locales a elevar su rendimiento.

Los premios secundarios también suman condimento. El empate en el sprinter entre Gaday y Quilici habla de su regularidad y protagonismo constante, mientras que en la montaña aparecen nombres que buscan hacerse un lugar aprovechando cada punto disponible. Estas clasificaciones, aunque a veces queden en segundo plano, pueden ser claves en el desarrollo táctico de las etapas.

Y ahora, el foco se traslada a una jornada que promete ser determinante. La etapa entre Nuevo Berlín y Salto no solo será la más larga hasta el momento, sino que además tiene un valor simbólico enorme: el regreso de la Salto al recorrido después de 25 años. Este tipo de etapas largas suelen ser terreno fértil para sorpresas, fugas bien trabajadas o incluso quiebres en la general si el ritmo se vuelve selectivo.

En definitiva, la Vuelta empieza a tomar forma. Ya no es solo cuestión de piernas, sino de estrategia, equipo y cabeza. Bonilla golpeó primero en la lucha real por la general, pero con diferencias tan mínimas, cualquier cosa puede pasar en las próximas jornadas. La carrera está más viva que nunca.

Tiempos, clasificación y posiciones.

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay sigue entregando emociones fuertes, y esta vez el gran protagonista fue Pablo Bonilla, que no solo ganó la etapa en Mercedes sino que además se adueñó de la clasificación general

Etapa 3 – Paso de los Toros → Mercedes (180 km)

Bonilla, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, se impuso en un final muy apretado:

Pablo Bonilla (Náutico) – 03:46:31

Lucas Gaday (Dolores) – a 2″

Alejandro Quilici (Alas Rojas) – a 6″

Una llegada ajustadísima que confirma lo pareja que viene la competencia.

Clasificación General Individual

El triunfo le permite a Bonilla vestirse de líder:

Pablo Bonilla – 11:11:29

Lucas Gaday – a 2″

Alejandro Quilici – a 3″

Todo está absolutamente abierto, con diferencias mínimas entre los tres primeros.

Clasificación por Equipos

Empate total en los tiempos acumulados:

Dolores – 33:41:35

Náutico – 33:41:35

Swift (Brasil) – 33:41:35

Premio Sprinter

Lucas Gaday – 8 pts

Alejandro Quilici – 8 pts

Roderyck Asconeguy – 3 pts

Premio Cima

Andrés Rodríguez (Cerro Largo) – 4 pts

Agustín Alonso (Náutico) – 3 pts

Armando García (TaG Cycling) – 3 pts

Lo que viene

La caravana se prepara para una etapa larga y clave:

Etapa 4 – Nuevo Berlín → Salto (199,1 km)

Un dato histórico: la Vuelta Ciclista del Uruguay vuelve a Salto después de 15 años, lo que le agrega un condimento especial a la jornada.

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