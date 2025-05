“La voz del pueblo”: Una historia de lucha, compromiso y continuidad

- espacio publicitario -

«Como somos de Salto y estamos en Salto, iremos a buscar en las mejores páginas de la tradición local, las lecciones siempre vivas de los hombres que lucharon por Salto; aquellos hombres de garra y empuje que nos legaron todo lo que somos, que no escatimaron en trabajo y energía para servir al terruño, que no conocieron el ocio ni la cobardía.»

Estas palabras, cargadas de identidad y compromiso, abrieron la editorial del primer ejemplar de Diario El Pueblo, publicado un 15 de noviembre de 1959. No fueron solo un mensaje inaugural, sino una declaración de principios que aún hoy, 65 años después, siguen marcando el rumbo de este medio de comunicación.

La fundación del diario nació de la convicción de un grupo de hombres salteños que creyeron en la necesidad de una prensa local firme, transparente y comprometida con su gente. Aquel primer «El Pueblo» nació con vocación de servicio, con la misión clara de reflejar la realidad de Salto y de amplificar la voz de quienes forman parte de su entramado social, cultural y productivo.

Tras más de tres décadas de labor ininterrumpida, el diario vivió un breve paréntesis de seis meses en 1991. Sin embargo, el 15 de enero de 1992, El Pueblo reapareció con fuerza, renovado en su formato, con un diseño actualizado y un staff periodístico ampliado y diverso. Esta nueva etapa marcó el inicio de una continuidad bajo la conducción de la actual empresa, que asumió el compromiso de sostener y fortalecer un proyecto periodístico plural, abierto y honesto.

Hoy, como ayer Diario El Pueblo tiene el privilegio y la responsabilidad de ser considerado uno de los diarios más importantes del interior del país, gracias al respaldo y la confianza de sus lectores. Es, como su nombre lo indica, un diario del pueblo: un espacio donde todos tienen cabida, bajo una sola condición irrenunciable: el respeto hacia el otro.

El paso del tiempo ha dejado una huella imborrable. Sesenta y cinco años nos separan —y a la vez nos unen— de aquella primera edición, y resulta imposible nombrar a todas las personas que han formado parte de esta casa periodística, aportando desde cada lugar su esfuerzo, su visión y su compromiso con la verdad y la calidad informativa.

Entre sus directores se destacan figuras fundamentales como Silva Delgado y el Escribano Enrique Cesio, quien condujo el diario durante más de tres décadas. Sin embargo, un capítulo aparte merece Walter Martínez, quien asumió la dirección del diario en el momento más crítico de su historia. Fue él quien, tras el cierre temporal, logró reabrir El Pueblo tan solo seis meses después, reincorporando a todos sus trabajadores e incluso ampliando la plantilla. Su gestión fue mucho más que administrativa: fue profundamente humana.

En octubre de 2012, Don Walter —como lo llamaban todos con cariño y respeto— partió de este mundo, dejando como legado una impronta de compromiso social, de defensa del trabajo digno, de apertura a todas las voces y de férrea defensa del rol del periodismo como servicio público.

Hoy, quienes integramos Diario El Pueblo seguimos trabajando con ahínco, con respeto y con memoria. No solo para no defraudar a las generaciones pasadas, sino para seguir siendo, con orgullo y responsabilidad, la voz del pueblo salteño.

A partir de esa fecha, del 2012, quien escribe esto, Adriana Martínez, hija de Don Walter asume la dirección, siguiendo la huella trazada, junto a Julio de Brum, pilar findamnetal desde el inicio de la segundas etapa, forjando con tesón y trabajo, un diario que llegó a vender más de 7000 diarios los días domingos, obteniendo la certificación de dicho tiraje-

En septiembre de 2024 fallece Julio de Brum, dejando un lugar vacío, un lugar difícil de suplir, ya que conocía todo el funcionamiento del diario como pocos

Es imposible nombrar a todas las personas que formaron parte del diario, durante muchísimos años, que hoy ya no trabajan con nosotros porque han partido , se han jubilado o han buscado otros rumbos

Ana Cardozo,Alberto Rodriguez, Luis Massarino, Julio Fernandez,Quique Martínez, José Luis Guarino.Martha Cano,Claudino Ferreira Pinto; Ricardo Lorenzell, Raul Oxandabarat,Selva Tafernaberry, Arturo Pepe,Wenceslao Landarín, Fernando Alonso , María Ana Weston, Ema Rhoner, Belén Martínez,Luis LLuberas, entre tanto otros

Nestor Flores , Susana Urreta , Francisco Arizcorreta , Don Martini, Yuyo Techeira, Luis “Pincha Fernandez”

Sin olvidar a los que hoy trabajan en EL PUEBLO, que han tambaleado en tormentas adveras, pero aquí están.

Hoy se vislumbran otras oportunidades para esta casa periodística, dando paso a nuevos propietarios que sin duda seguirán dejando en alto el nombre de EL PUEBLO, con nuevas ideas pero con el mismo respeto por los lectores y anunciantes.

Hoy comienza la tercera etapa de DIARIO EL PUEBLO, ya no estaré en la dirección del mismo, pero seguramente seguiré desde otro lugar, escribiendo esta historia que no me es ajena

Adriana Martínez