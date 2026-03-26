La Unión Europea aplicará en forma provisional el acuerdo con el Mercosur desde el próximo 1º de mayo

La Comisión Europea confirmó que el acuerdo Acuerdo Mercosur-Unión Europea comenzará a aplicarse en mayo de 2026, impulsando comercio, inversión y acceso a mercados para la región.





La Comisión Europea anunció este lunes que el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1º de mayo de 2026, una vez completados los pasos administrativos necesarios entre las partes.

La medida implica un avance significativo para el relacionamiento comercial entre ambos bloques y marca un nuevo hito en un proceso de negociación que se ha extendido durante más de dos décadas.

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Según informó la Comisión Europea, la aplicación provisional permitirá poner en marcha de forma inmediata parte de los beneficios comerciales del entendimiento, incluyendo la reducción de aranceles para determinados productos y la generación de reglas más previsibles para el comercio y la inversión.

El mecanismo comenzará a regir entre la Unión Europea y aquellos países del Mercosur que hayan completado sus procesos internos de ratificación. Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con ese requisito, mientras que Paraguay se encuentra en la etapa final del trámite formal.

Desde Bruselas se subrayó que esta etapa permitirá a empresas, productores y consumidores comenzar a beneficiarse del acuerdo sin necesidad de esperar la ratificación total por parte de todos los parlamentos nacionales del bloque europeo.

El entendimiento también apunta a fortalecer la cooperación birregional en áreas estratégicas como cadenas de suministro, acceso a materias primas críticas, estándares laborales y compromisos ambientales.

Para Uruguay, la entrada en vigor provisional del acuerdo representa una señal de estabilidad para el comercio exterior y abre expectativas en sectores exportadores que podrían mejorar su acceso al mercado europeo.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, destacó que la decisión “refuerza la credibilidad de la Unión Europea como socio comercial” y permitirá transformar el acuerdo “en resultados concretos para el crecimiento y el empleo”.

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