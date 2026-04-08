La Udelar se pinta de verde: el plan de MEI para el semestre

MEI impulsa jornadas, talleres y apoyo estudiantil en Udelar Salto, con foco en integración, formación y mejoras en la vida universitaria.

En un escenario universitario marcado por el crecimiento sostenido de la matrícula y la llegada constante de estudiantes del interior del país, el Movimiento Estudiantil del Interior (MEI) apuesta a consolidar su presencia dentro de la Universidad de la República con una agenda amplia, planificada y orientada tanto a la formación académica como al acompañamiento integral del estudiantado.

El colectivo, integrado por estudiantes comprometidos con la realidad universitaria, busca posicionarse no solo como un espacio gremial, sino también como una herramienta concreta para facilitar el tránsito por la educación terciaria, especialmente en los primeros años, donde el proceso de adaptación suele ser más complejo.

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Planificación anticipada y agenda cargada

De acuerdo a lo expresado por sus integrantes María Noel De los Santos, Matías Estévez y Valentín De los Santos, el MEI definió con antelación una planificación que abarca todo el semestre, con una serie de propuestas que se desarrollarán entre abril, mayo y junio.

“El objetivo es adelantarnos y organizar un semestre completo. Estamos proyectando ocho jornadas en estos meses, además de actividades en conjunto con otras áreas como Ciencias Sociales y propuestas específicas para Notariado”, explicó María Noel.

La iniciativa responde a una lógica de organización más estructurada, que busca dar previsibilidad a los estudiantes y permitir una mayor participación en las actividades.

Acompañamiento clave para estudiantes del interior

Uno de los ejes centrales del trabajo de MEI es el acompañamiento a las nuevas generaciones que ingresan a la Universidad. La transición desde el liceo hacia el ámbito universitario implica no solo un cambio académico, sino también personal y social, especialmente para quienes llegan desde otros departamentos.

“Muchos estudiantes vienen del interior, llegan a un lugar nuevo y se encuentran con una estructura que no conocían. MEI cumple un rol clave orientando en lo académico y también en lo cotidiano”, señaló Matías, quien cursa tercer año de Abogacía.

En ese sentido, el movimiento brinda apoyo en aspectos administrativos como inscripciones, elección de materias, funcionamiento de Bedelía y trámites vinculados a exámenes, pero también en la comprensión general del sistema universitario.

Jornadas académicas y nuevos formatos

Las actividades previstas reflejan esa lógica de acompañamiento y formación. La primera jornada, programada para el 8 de abril, estará centrada en el “Origen del Derecho” y estará dirigida principalmente a estudiantes de primer año, incorporando la participación de docentes para facilitar la comprensión de contenidos iniciales.

Además, el colectivo apuesta a diversificar los formatos tradicionales de enseñanza. En ese marco, se prevén charlas con egresados que ya no mantienen vínculo directo con la Universidad, con el objetivo de mostrar distintas salidas profesionales.

“Queremos romper con la idea de que solo el profesor puede dar una charla. Nos interesa que los estudiantes conozcan otras experiencias y caminos posibles en el ámbito laboral”, explicó Valentín.

Oratoria y herramientas para el ejercicio profesional

Otro de los ejes relevantes del semestre será la incorporación de talleres de oratoria y marketing profesional, pensados especialmente para carreras como Abogacía, Notariado o Psicología, donde el ejercicio independiente requiere habilidades comunicacionales específicas.

Desde MEI consideran que la formación universitaria tradicional no siempre contempla estas competencias, que hoy resultan fundamentales en el mercado laboral.

“La comunicación ha cambiado mucho, al igual que el marketing. Es importante que los futuros profesionales sepan expresarse, defender ideas y también posicionarse en el ámbito laboral”, señalaron.

Estos talleres estarán abiertos a estudiantes de distintos niveles, entendiendo que se trata de herramientas transversales.

Actividades integradoras y trabajo conjunto

El cronograma también incluye propuestas que buscan fortalecer la integración entre carreras y fomentar el intercambio académico.

El 15 de abril se realizará una jornada junto a Ciencias Sociales centrada en la temática de la maternidad, mientras que el 22 se llevará a cabo una actividad que combinará contenidos de Notariado y Abogacía, en función de la coincidencia de asignaturas en el semestre.

Para mayo, MEI prepara una de sus iniciativas más características: el intercambio de libros. La propuesta consiste en que los estudiantes puedan acercar materiales de estudio que ya no utilizan y llevarse otros de su interés, promoviendo así la circulación de recursos.

“Es una forma de ayudarnos entre todos. No importa el año, todos pueden participar y acceder a materiales que necesitan”, indicaron.

A su vez, durante ese mes se desarrollarán nuevas instancias vinculadas a la oratoria y al análisis de contratos y sentencias, ampliando el enfoque práctico de la formación.

Inserción laboral y proyección a futuro

En junio, las actividades estarán orientadas principalmente a la inserción laboral y al futuro profesional de los estudiantes.

Una de las jornadas previstas abordará el “después de la Universidad”, con la participación de egresados que compartirán su experiencia en el mundo del trabajo.

“La idea es generar un espacio práctico donde se pueda hablar de cómo buscar empleo, cómo armar un currículum y cómo enfrentar ese momento de transición”, señalaron.

El cierre del semestre será el 15 de junio con una actividad en el marco del Día Internacional de la Vejez, organizada junto a Ciencias Sociales, donde se abordará el envejecimiento desde una perspectiva interdisciplinaria que integre miradas jurídicas y sociales.

Problemas edilicios en la Universidad

Más allá de la agenda de actividades, los integrantes de MEI también hicieron referencia a las dificultades estructurales que atraviesa la Universidad, particularmente en relación a la falta de espacios adecuados para el dictado de clases.

Uno de los casos señalados es el del Palacio Veltroni, donde actualmente se dictan cursos en condiciones que consideran insuficientes.

“Hay problemas de espacio, ventilación y adaptación. Son salones que no fueron pensados para la enseñanza y eso impacta directamente en la calidad educativa”, sostuvo Matías.

Según indicaron, la situación ya fue planteada ante autoridades universitarias y también en la Junta Departamental, en busca de alternativas que permitan mejorar las condiciones.

Un rol consolidado en la vida universitaria

A pesar de estas dificultades, desde MEI valoran el crecimiento de la oferta académica en Salto, que hoy permite cursar carreras completas sin necesidad de trasladarse a Montevideo.

En ese contexto, el movimiento reafirma su rol como espacio de referencia para los estudiantes del interior, combinando defensa de derechos, formación complementaria y acompañamiento permanente.

Con una planificación anticipada, una agenda diversa y una mirada integral del proceso educativo, MEI busca no solo fortalecer la experiencia universitaria, sino también contribuir a la construcción de una comunidad estudiantil más integrada, activa y preparada para los desafíos del presente y del futuro.

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