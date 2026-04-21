La triple corona para Salto: El sueño que no fue

Turno aquel de la Sub 14, cuando Robert Olivera condujo maestramente a la selección salteña en el Campeonato del Interior. La consagración llegaría. El primer título a cuenta del fútbol «naranjero» en la temporada interligas. Hasta este último tiempo de Salto, a nivel de la Sub 18 y de mayores, La semana pasada resultó caldo de cultivo para la especulación en dos direcciones: con Salto campeonando en ambas categorías pendientes, se iría a contemplar el objetivo más válido de todos. Ni más ni menos que la triple corona.

Pero el sábado, la primera ficha adversa cayó, en la medida que Maldonado se quedó con la copa y Salto se volvió con la ilusión condenada. En la tarde-noche del domingo, los juveniles Sub 18 se toparon con el fantasma de la duda en los minutos finales, cuando Soriano metió la última pretensión casi heroica, para terminar incluso ganando 2 a 1. Pero Salto fue el campeón en función de la distancia de goles en el primer juego de ida. El 2 o 0 abonó el terreno. Lo demás, ya es historia.

Pero el hecho real es que el sueño de la triple jornada se quedó al costado de la ruta. No pudo ser lo que podía haber sido. Frente a la última situación, dos opciones: o se acepta el destino de la derrota (se ganó un punto de seis posibles), o se admite la necesidad de alguna autocrítica que nunca está demás si el objetivo es relanzar la misión campeona.

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El sueño que no fue es cosa real. La última vez de un Salto triple Campeón del Interior, sucedió en la edición del 2015. Sacudón de redes contrarias, para alcanzar la gloria desde los mandos técnicos de Sergio Ramos (Sub 15), Jorge Ariel Noboa (sub 18) y Ramón Walter Rivas (mayores).

No se puede ocultar la decepción de ese final para el Salto de mayores. No reviste un drama, pero es capaz de abanicarse justamente esa decepción. Mucho más allá de hechos puntuales-determinantes, el hecho demoledor fue ese: lo que pudo ser y no fue. El sueño trunco de la triple corona.

Si el destino lo quiso así, es una cosa, pero de lo que no hay dudas: a determinados niveles, Salto también le hizo flor de gauchada a ese destino. En la vida pueden surgir factores externos e internos en pro de una realidad. Y en el fútbol también. ¿Se entiende?

¿De estos cinco campeones de Ferro, cuántos para la Primera?

Ramiro Tafernaberry

Máximo Texeira

Agustín Echague

Kevin González

Valentín da Cruz

Aquí están. Estos son los cinco jugadores de Ferro Carril, enrolados en la selección Sub 18,flamante campeona del Interior. Es concreto que en los últimos años, el aporte desde la entidadde la franja a cuenta de las selecciones juveniles, sea de la categoría que fuese, ha resultado consecuencia notoria.Desde los cinco jugadores, la interrogante cae de maduro: ¿cuántos de ellos para sumarse al plantelmayor que orienta Emilio Silva? De todas maneras, semanas atrás, el apunte del propio DT, ratificandoel fin: integrar a juveniles, más allá de quienes han llegado desde otros lares.Por lo demás en el caso de Agustín Echagüe, ya supo de partidos en la máxima categoría de FerroCarril. Un aspecto que no es menor: los jugadores de la selección campeona, llegan a sus equiposcon un bagaje de de 14 partidos interligas, como consecuencia del Torneo del Litoral Norte primeroy la escena del Torneo del Interior. Pese a las edades adolescentes, el valor de la experiencia que seacumula, no es un valor tangencial ni secundario. Hace al recorrido y hace al futuro.

El desparramo a Aranda; la clave para una caída

Sucedió en el segundo tiempo, antes del gol de Maldonado, en el segundo y decisivo partido final pararesolver quién de los dos alcanzaba la gloria máxima en el Campeonato del Interior. Con Salto ganando 1 a0, la réplica de la ofensiva de Maldonado por sector izquierdo del ataque salteño.La pelota bajo control de Alan Aranda, hasta que el jugador contrario impacta intencionalmente su cuerposobre el volante salteño. Para ser concretos: no va a la discusión de la pelota; va directo al desparramocon total y absoluto desparpajo. ¿El asistente no vió?; Bouvier, el árbitro central….¿tampoco vió?Ninguno de los dos vio lo que todos vimos. En serio….¿ninguno vio?No se trata de «llover sobre mojado», pero ese error referil, TERMINA INCIDIENDO EN EL RESULTADO, porquetras la infracción, sobreviene el empate de Maldonado. Bouvier termina INFLUYENDO en el destino delpartido. No haber sancionado, implicó un error grosero. Abrumadoramente grosero.

«Ese sabor amargo»

«Hoy cerramos la temporada de selecciones masculinas de la temporada 2025-26 . Dónde hicimos un buen desempeño, pero quedamos con ese sabor amargo de la absoluta que tuvimos tan cerca , pero hay que hacer una evaluación la cual es muy positiva, se lograron dos campeonatos (Sub 14 y 18 ), un segundo puesto en absoluta y quedamos en semi en sub 15 .Lo cual demuestra el gran trabajo que hacen los clubes y después todos estos procesos de selecciones. La verdad quiero felicitar a todos los que fueron partícipes de todo esto . Vamos arriba Salto !!! Siempre la LSF»

(Textual del presidente de la Liga Salteña de Fútbol, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR»

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