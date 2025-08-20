La Toscana se viste de nostalgia: una noche única el 24 de agosto

- espacio publicitario -

La Toscana, ubicada en Barbieri 1180, prepara una de las noches más esperadas del año: la Noche de la Nostalgia, el próximo 24 de agosto. Fabián Eguilior, encargado de La Toscana Pizzería, y su equipo ya tienen todo listo para recibir a quienes buscan una velada inolvidable con música, sabores y emociones.

Cena show con Alhambra

El punto central será la presentación del grupo Alhambra, que llenará el salón de música y recuerdos. La propuesta incluye una cena completa con entrada, plato principal, postre y un refresco de medio litro por persona. Todo por un ticket de $1.690, que ya puede adquirirse directamente en el local o mediante transferencia previa a la reserva.

Un ambiente para celebrar

La Toscana abrirá sus puertas desde las 18.30 horas y, tras la cena show, se reservará espacio para el baile. El reconocido DJ Guillermo Guarino será el encargado de continuar la fiesta con una selección musical que promete mantener a todos en movimiento.

Sorteo especial

Como si fuera poco, entre todos los presentes se sorteará un premio de 100 dólares, un incentivo extra para quienes decidan vivir esta experiencia distinta en un lugar donde la calidad, el buen precio y la atención personalizada ya son marca registrada.

Entradas casi agotadas

Con la mitad del salón ya reservado, la recomendación es clara: no esperar hasta último momento. La Toscana ofrece la posibilidad de asegurar desde ya un lugar en esta noche que se perfila como una de las más recordadas del año en Salto.

La cita es en La Toscana Pizzería, Av. Barbieri 1180 – RESERVAS: 📞 096 160 039