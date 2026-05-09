La tormenta complicó algunas zonas con enchorradas en canales y alcantarillas

En la jornada de la víspera, nuestro departamento soportó una intensa tormenta de agua y lluvias en algunas zonas de la ciudad. Felizmente, los vientos que se anunciaron no se dieron y, por lo tanto, las dificultades se centraron en algunas enchorradas en canales y alcantarillas de algunos barrios, donde varias personas tuvieron que soportar que el agua entrara en sus domicilios.

Y es ahí donde la intervención del CECOED estuvo presente, según lo manifestado por Aquiles Mainardi, director del organismo local.+

Desde el martes estaban en alerta

Mainardi y su personal tenían conocimiento de esta situación:

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“Sí, nosotros teníamos desde el martes en la tarde, en comunicación con el SINAE y con INUMET, una advertencia de que íbamos a tener en el transcurso de la semana varios sucesos, donde la advertencia meteorológica iba a tener sus consecuencias más importantes a partir de la mañana de ayer, del día jueves, desde las primeras horas de la mañana, con probabilidades de lluvias intensas en corto tiempo y probabilidades de vientos fuertes y altamente fuertes, que por suerte no se dieron en esta parte del país.

Si bien uno puede ver por algunos medios en departamentos vecinos, eso no ocurrió y también había posibilidad de alguna granizada. Nosotros lo que tuvimos fueron reclamos por enchorradas, por algunos canales y alcantarillas, algunos pasos desbordados, consecuencias de esas enchorradas y, en algunos lugares donde esas alcantarillas estaban obstruidas, el ingreso de agua en algunos domicilios”.

Puntos críticos en la planta urbana

¿Las enchorradas concretamente se dieron en algunos barrios?

“Sí, por lo general son puntos que nosotros tenemos declarados como críticos. Si bien en algunos hemos ido haciendo un trabajo previo, todavía no hemos logrado alcanzar la totalidad de esos puntos que consideramos más complejos.

Se da sobre todo en la periferia de la ciudad, en la zona de algunos asentamientos, pero básicamente en toda la periferia de la ciudad, que son los barrios un poco más complicados, sobre todo en cuanto a los pluviales y a las canalizaciones de esas aguas”.

Se fue el agua y la tormenta, pero llegó el frío, con un marcado descenso de temperatura, lo que afecta principalmente a las personas en situación de calle, y al igual que en la capital del país, en Salto también hay una alerta roja al respecto.

“Sí, nosotros conjuntamente con eso teníamos dos alertas en el día de ayer, una que se decretó a nivel nacional a través de Presidencia, la alerta roja por frío u ola polar para las personas en situación de calle, y esta alerta naranja que tuvimos también en las primeras horas de la mañana por inclemencias climáticas”.

Ya se tomaron cartas en el asunto

El CECOED ya ha puesto en marcha todo el engranaje de su organismo, en conjunto con otros organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, según lo confirmó Mainardi:

“En cuanto a la alerta roja para personas en situación de calle, esto se adelantó. Si bien estaba previsto para el próximo 15 de este mes, se adelantó dadas también estas condiciones del clima que iban a ser bastante complejas.

Y bueno, a partir de ayer se generó todo un operativo, primero con la convocatoria del intendente al Comité Departamental de Emergencias, que ayer en las primeras horas de la mañana estuvimos reunidos tratando de trazar una estrategia para el traslado de esas personas.

A partir de este decreto de alerta roja, el traslado es obligatorio de las personas que están durmiendo en la calle a uno de los dispositivos de refugio que tenemos acá en el departamento, y esto lo hemos hecho a partir de la tarde-noche de ayer conjuntamente con el Ministerio del Interior, bajo lineamiento del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien lidera este operativo y quien marca un poco las líneas de las políticas sociales en el país”.

En alerta permanente

“Nosotros desde el gobierno departamental estamos contribuyendo en lo que sea necesario. Esta tarea está marcada en lo que es el traslado obligatorio de esas personas a un refugio, a un lugar más confortable y más seguro para pasar la noche, por lo menos en estos primeros días, sabiendo que tenemos todo un invierno por delante y que teníamos una advertencia meteorológica, que primero iba a ser de lluvias intensas y con el correr del día el descenso brusco de la temperatura, como estamos pudiendo notar”.

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