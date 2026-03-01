La Sub 18 dio un gran paso al título 

Salto ganó y define en casa

La selección Sub-18 de Salto dio un paso enorme hacia el título al imponerse 1 a 0 sobre Paysandú en el Estadio Artigas, en la primera final de la Confederación Litoral Norte.

El encuentro, disputado en el Estadio Artigas, tuvo un primer tiempo trabado, con poco juego fluido y escasa claridad. Sin embargo, a partir de los 15 minutos comenzó a notarse la superioridad del conjunto visitante. El equipo dirigido por Wilson Cardoso tomó el control del partido y generó cinco situaciones claras antes del descanso, aunque el marcador no se movió.

En el complemento, Salto fue todavía más incisivo. Las variantes le dieron mayor movilidad y profundidad, inclinando definitivamente la cancha. El gol llegó tras una serie de rebotes en el área sanducera: Ezequiel Chivel apareció para definir con un toque por encima del arquero, que nada pudo hacer. Fue clave también la presión constante de Moisés Gallo, que exigió a la defensa y facilitó la acción que terminó en el tanto del delantero de Universitario.

- espacio publicitario -

Con la desventaja, Paysandú intentó reaccionar con cambios y mayor empuje ofensivo, pero nunca encontró claridad para alcanzar el empate. En los espacios que dejó el local, Salto dispuso de nada menos que diez oportunidades claras para liquidar el partido, aunque falló en la definición, un aspecto a corregir de cara a la revancha.

Fue una victoria categórica, que pudo ser más amplia, pero que igualmente deja a Salto muy bien perfilado para la definición del próximo fin de semana en el Estadio Ernesto Dickinson, donde buscará consagrarse campeón ante su gente.

Así pasó;

Árbitro; Juan Gómez (Bien), asistentes; Robert Ferreira y Luis Etchevarre (Tacuarembó).

Salto 1;

Alejo Musetti

Agustín Echague

Máximo Texeira

Kevin González

José Núñez

Ezequiel Chivelle

Anthony Ramallo

Mauro Balbi

Bautista Sánchez

Enzo Izaguirre

Moisés Gallo

Ingresaron:

Lucas Ghiazzini

Andrés Arrúa

Ramiro Tafernaberry

Valentín Da Cruz

Eduardo Falcao

Director Técnico: Wilson Cardozo

Titulares:

Lucas Fleitas, Benjamín Cora, Sebastián Melognio, Dylan Yescas, Benjamín Basadone, Thiago Ramírez, Justo Martínez, Facundo Fernández, Axel Lemos, Ignacio Pereira, Mateo Reyes.

Director técnico: Anthony Callero.

Ingresaron:

Ezequiel Domínguez, Tomás Peralta, Iván Martins y Santino Zabalá.

Goles; ST 9’ Ezequiel Chivel (S).

Expulsado al final del partido; Ezequiel Domínguez (Paysandú)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/5ojx