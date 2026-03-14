La Sub 18 de la intacta convicción

El sueño del Interior se cita en Cerro Largo

La delegación salteña no deja nada al azar. El viaje anticipado hacia el este no es solo una cuestión logística, sino un mensaje de profesionalismo. Llegar 24 horas antes permite que el grupo «se meta» en el partido, asimile el clima y neutralice el desgaste del traslado. Bajo la conducción de Wilson Cardozo, el equipo ha demostrado ser una estructura sólida que sabe sufrir y, sobre todo, sabe imponer condiciones. Los gurises se fueron ayer sobre las 14.30′. El partido es hoy a las 20 horas. Es verdad que el sueño del Interior, esede ser campeón, se cita en Cerro Largo.

LOS SOSTENES DE UN TRAYECTO

Habría que establecer tres conceptos claves:

* La Fortaleza del Campeón: Salto llega con el pecho inflado tras retener la corona del Litoral Norte. No es un dato menor; es el sello de un equipo que ya sabe lo que es levantar una copa bajo presión.

* Efectividad y Consistencia: Haber perdido solo un partido de ocho disputados habla de una regularidad envidiable. La categoría Sub-18 suele ser de rachas e inestabilidad, pero este ciclo de Cardozo ha encontrado un equilibrio donde la derrota es la excepción y no la regla.

* El Factor Visitante: Abrir la llave fuera de casa obliga a una inteligencia táctica superior. Salto viaja con la misión de traer un resultado que le permita cerrar la clasificación en el Dickinson, apoyado en su gente.

ESO DEL QUERER INTACTO

No viajan solo once jugadores y un cuerpo técnico; viaja el prestigio de una camiseta que pesa en cada rincón del Uruguay. Esta Sub-18 de Wilson Cardozo ha demostrado que tiene fútbol en los pies y templanza en el alma. Cruzar el país para defender el prestigio del Litoral es el desafío de los elegidos. Que el grito de gol atraviese los kilómetros y resuene en cada calle de Salto. ¡La ilusión está intacta!

* Instancia: Cuartos de Final (Ida) – Campeonato del Interior OFI.

* Rival: Selección de Cerro Largo.

* Estado de forma: Salto registra 7 partidos invicto/ganados de 8 disputados.La selección en manos del «Tortuga» Cardozo alcanza la condición de bi Campeón del Litoral. Hoy es el primer capítulo de otra historia. Una historia demasiado especial.

Entrando a la cancha

Sábado 14 de marzo, hora 19:30.

FLORES – MALDONADO

Escenario: Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, hora 19:30

Árbitros:

Charles Barreto (Paysandú) Matías Báez (Young) y José Rodríguez (Guichón)

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Sábado 14 de marzo, hora 20:00.

SORIANO – FEDERACIÓN DE COLONIA

Escenario: Estadio Luis Koster de Mercedes, hora 20:00

Árbitros de Río Negro:

Yosel González, Ruben Cichero y Ruben Martínez

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Sábado 14 de marzo, hora 20:00.

CERRO LARGO – SALTO

Escenario: Arquitecto Antonio Ubilla de Melo, hora 20:00

Árbitros de Zona Oeste de Maldonado y Maldonado:

Nicolás Coria (Z. Oeste) , Manuel Arévalo (Z. Oeste) y Pierre Lespiaux (Maldonado)

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Domingo 15 de marzo, hora 17:00.

PAYSANDÚ – YOUNG

Escenario: Parque Artigas de Paysandú, hora 17:00

Árbitros de Río Negro:

César Arrue (Soriano), Walter Aberasteguy (Flores) y Gonzalo Ríos (Durazno)

Salto pone rumbo al Este: Con el invicto bajo el brazo y Arbiza descartado, Agustín titular

La selección salteña entra en la fase de definiciones calientes del Torneo del Interior de Mayores. Este sábado, a las 13:00 horas, la delegación naranja partirá con destino a Piriápolis, buscando dar el primer golpe en los cuartos de final ante Zona Oeste de Maldonado. El encuentro de ida se disputará mañana domingo en el Estadio Julio Abadie de Pan de Azúcar.

LA BAJA QUE ES SENSIBLE

Tras el cierre de los entrenamientos, el cuerpo técnico ha terminado de delinear el once inicial. La noticia amarga de la semana es la baja confirmada de Nicolás Arbiza, quien no logró recuperarse de su lesión y quedó descartado para este compromiso.

Sin embargo, el panorama se aclara con dos novedades importantes:

* El ingreso de Agustín Alvez Da Silva: Se perfila como el reemplazante natural para ocupar la vacante en la ofensiva o zona de gestación.

* La recuperación de Paolo: La «buena nueva» para el seleccionado es la evolución favorable de Paolo Tabáres, quien llegará sin complicaciones físicas y será de la partida. Entre los que esperan: Facundo Moreira (foto), Agustín Custodio y Ariel Rivero.

¿CUÁL ES LA TÁCTICA?

Aunque solo habrá una variante nominal en comparación al último encuentro, no se descarta una modificación en el esquema táctico para adaptarse a las dimensiones del Julio Abadie y neutralizar las virtudes del rival fernandino.

Salto llega a esta instancia respaldado por números que juegan a favor. La regularidad del equipo se traduce en una estadística envidiable:

* Invicto en lo que va del certamen.

* Solo 4 goles concedidos en 8 partidos disputados.

Esta «regularidad sin fracturas» es carta de presentación de una delegación que respira optimismo y que se hospedará a escasos 11 kilómetros de la sede del partido, asegurando un descanso óptimo antes de la batalla deportiva.

La hora de definir

Es fundamental tener claro el reglamento de la OFI para esta fase de «mata-mata». El sistema de definición no deja margen para la especulación:

* Puntos: El que sume más tras los dos partidos (ida y vuelta).

* Diferencia de goles: En caso de igualdad de puntos.

* Alargue y Penales: Si al finalizar el segundo partido la igualdad persiste en puntos y goles, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de ser necesario, se definirá mediante tiros penales.El partido de Zona Oeste vs Salto bajo control de Cristian Bouvier

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