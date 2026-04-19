La Sub-18 busca sellar su historia en el Koster

Salto: la pizarra del éxito

Por la gloria definitiva, Salto llega a Mercedes con la ventaja bajo el brazo, el pragmatismo de Wilson Cardozo en la pizarra y la madurez de un plantel que sabe que el prestigio de la selección se defiende con el alma y la pelota.

Hay algo en el aire de Salto cuando se trata de selecciones juveniles que trasciende lo táctico. No es solo fútbol; es una fábrica de carácter. Este domingo, en el estadio Luis Koster, no saltarán a la cancha simplemente once jugadores de fútbol, sino los herederos de una tradición ganadora que ha convertido a nuestro departamentoen la capital indiscutida de las formativas del Interior.

El peso de la ventaja y el «Manual de Cardozo»

Salto viaja con un botín preciado: el 2 a 0 obtenido en el Dickinson. Pero lejos de la relajación, el equipo sabe que el pragmatismo de su conductor, Wilson Cardozo, es la clave para navegar las aguas bravas de Mercedes. Cardozo, un técnico que entiende como pocos los tiempos del partido, ha diseñado un equipo que no se desespera.

Si Soriano empuja, Salto aguanta; si el rival se descuida, Salto castiga. Esa **eficiencia ofensiva**, que ha sido la marca registrada de esta campaña, será el arma letal para apagar el fervor local. Un gol salteño en el Koster no sería solo un tanto más, sino una estocada casi definitiva al sueño del local.



Una organización que respalda el talento

Detrás de estos «Gurises de Oro» hay un andamiaje que no se ve pero se siente. La Liga Salteña de Fútbol a través del Consejo Único Juvenil ha sabido darle a la categoría Sub-18 el estatus de selección mayor. El apoyo logístico, la continuidad en los procesos y el convencimiento de que el éxito es una consecuencia del orden, permiten que estos jóvenes jueguen con la autoridad de veteranos.

- espacio publicitario -

El reloj en el Koster será el mejor aliado de la selección «naranjera». Salto tiene el fútbol, tiene los goles y, por sobre todo, tiene el temple. La chance es inmejorable. Estos gurises ya demostraron de qué están hechos; ahora solo falta el último paso para que el grito de «¡Campeón!» escale por el Litoral y retumbe en cada rincón de Salto.Es domingo….y Salto puede ser parte de esta historia.

A la cancha

– 22° COPA DE SELECCIONES DEL INTERIOR :

CATEGORÍA SUB 18

– 2da FINAL

– SORIANO vs SALTO

– Domingo 19 de abril

Estadio Luis Koster de Mercedes.

Comienzo: hora 18.

Árbitros de Río Negro y Paysandú: Yosel González (Río Negro), Matías Roa (Paysandú) y

Ruben Cichero (Río Negro)

Cuarto Árbitro: Charles Barreto (Paysandú)

RESULTADO DE IDA: Soriano 0 Salto 2

-En caso de empate en puntos y goles al cabo de los 90 minutos, se apelará a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la igualdad, la ejecución de tiros desde el punto penal.

El «ecosistema» Salteño: Más allá del talento y cuando «jugar bien es ganar»

Salto ha logrado algo que pocas ligas consiguen: institucionalizar el éxito. No dependen de una «camada» aislada, sino de un ciclo en el tiempo.

La Liga Salteña de Fútbol ha mantenido una línea de trabajo donde las selecciones juveniles son prioridad. Hay una estructura de apoyo (cuerpo médico, equipamiento, logística) que permite que el jugador solo piense en jugar.

Wilson «Torrtuga» Cardozo en tanto, no es solo un motivador; es un gestor de recursos humanos y un estratega de campo. Su pragmatismo le permite adaptar el esquema según la circunstancia. Si tiene que cerrar un partido (como seguramente hará este domingo en el Koster), sabe cómo escalonar las líneas para que el rival choque contra un muro.

En juveniles, a veces se peca de lírismo. Cardozo entiende que en una final, jugar bien es ganar. Esa mentalidad se la transmite a los gurises, quienes ejecutan el plan sin fisuras.



LA ESTADÍSTICA DE LA CONTINUIDAD

Para entender por qué Salto es el «cuco» de las categorías formativas, basta mirar la tendencia de los últimos años:

Salto es abonado permanente a las finales de la Confederación del Litoral Norte y a las fases finales de OFI. La cantidad de jugadores que saltan de estas selecciones directamente al profesionalismo en Montevideo valida el nivel de competencia interna.

Se trata en este caso del resumen de la Identidad salteña

Organización: Estabilidad emocional y logística para el plantel.

Cuerpo Técnico: Estrategia pragmática y control de los tiempos del partido.

Jugadores: Eficacia ofensiva y oficio para manejar la ventaja.

La organización puso la plataforma, Wilson Cardozo puso el mapa, y este domingo los jugadores deben poner la firma. Salto tiene esa «mística ganadora» que se construye ganando, justamente lo que ha hecho en la última década. En el Koster, Salto no solo defiende un 2-0, defiende el prestigio de ser la mejor cantera del Interior.

Salto se impuso de local 2 a 0. La mesa parece estar servida. Pregunta: ¿parece o está?

La hora Súper Sénior: Madrugando para jugar

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rtzn