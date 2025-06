La sequía de Cavani

- espacio publicitario -

No solo que Boca Juniors quedó penosamente eliminado de la Copa de Mundial de Clubes, sino que desde los medios de mayor resonancia en Argentina, los cañones apuntan «a la sequía de Edinson Cavani, tanto en goles como en títulos».

Por eso pasa a señalarse que «no ganó ningún título desde su llegada a Boca Juniors«. A renglón seguido pasan a mencionar:

Copa de Liga, Copa Libertadores y Copa Argentina 2023

Copa de Liga, Copa Sudamericana, Liga Profesional y Copa Argentina 2024

Copa Libertadores, Torneo Apertura 2025 y Mundial de Clubes 2025

Todos los certámenes en que el salteño, de una u otra manera, participó.

Obvio señalar que sus declaraciones tras haber sido eliminado Boca, admitieron el rechazo mayoritario de la hinchada xeneise. Cavani declaró que:

«Lo de Boca no fue tan decepcionante».

En fin….

🥶 Primera fecha de la 2ª rueda



⚽ Universitario-Fénix; ¿sacándose el frío?





El azote del invierno. Y sobre todo en la noche, merma la temperatura ambiente. Más allá de ese factor (no es un factor más), es noche de fútbol a nivel del Femenino, con el inicio de la primera fecha de la segunda rueda. En tanto fue postergado para el 2 de julio, el duelo de Ceibal y Ferro Carril.

Son los partidos que conforman la nueva secuencia.

📅 1° Fecha, 2° Rueda

🗓️ Día

🏟️ Campo de juego

⏰ Hora

🆚 Partido

🧑‍⚖️ Árbitros

Viernes 27 de junio

UNIVERSITARIO

21:00 hrs

Universitario – Fénix

Danilo Urrutti, Matías Fagúndez, Lorena Machiavello

Sábado 28 de junio

NACIONAL

19:00 hrs

Nacional – Salto Uruguay

Robert Ledesma, Mauro Melo, Jonathan Lemes

Miércoles 2 de julio

PARQUE RUFINO ARAÚJO

21:00 hrs

Ceibal – Ferro Carril

Robert Aguirre, Johan Ghelfi, Gimena Rodríguez

🎟️ Costo de entradas

A partir de 12 años abonan $120.



🌅 Consejo Único Juvenil

🏆 Cuando amanece el Campeonato Clausura

Con la Sub 15 y la Sub 18 del Consejo Único Juvenil, cuando en el sábado que llega se jugará la primera fecha del Campeonato Clausura. Una pugna para 10 equipos. Los partidos resueltos, con las canchas también y las ternas en cada caso.

📅 Sábado 28 de junio

🏟️ Campo de juego

⏰ Hora

🆚 Partido

🧑‍⚖️ Árbitros

PARQUE RUFINO ARAÚJO

14:30 hrs

Ceibal – River Plate (Sub 15)

José de los Santos, Ruben Ferreira, Nicolás Castaño



16:30 hrs

Ceibal – River Plate (Sub 18)

Ruben Ferreira, José de los Santos, Nicolás Castaño

PROGRESO

14:00 hrs

Progreso – Nacional (Sub 15)

César Loetti, Robert Aguirre, Ricardo González



16:00 hrs

Progreso – Nacional (Sub 18)

Robert Aguirre, César Loetti, Ricardo González

PARQUE JULIO POZZI

13:45 hrs

Salto Uruguay – Universitario (Sub 18)

Fernando López, Ivo Moreira, José Ramallo

PARQUE LUIS T. MERAZZI

14:00 hrs

Ferro Carril – Chaná (Sub 15)

Mauricio Revuelta, Andrés Píriz, Guillermo Araujo



16:00 hrs

Ferro Carril – Chaná (Sub 18)

Andrés Píriz, Mauricio Revuelta, Guillermo Araujo

ARSENAL

14:30 hrs

Arsenal – Gladiador (Sub 15)

Jhon Asencio, Marcelo Izaguirre, Pablo Sena



16:30 hrs

Arsenal – Gladiador (Sub 18)

Marcelo Izaguirre, Jhon Asencio, Pablo Sena

👴 Liga de Fútbol Súper Sénior

⚽ Poniendo la sexta

Para el fútbol de la Liga Súper Sénior, será la del domingo en la mañana, la sexta fecha de la primera rueda en cada una de las divisionales. Un total de tres y con estos detalles generales para el apunte.