La reforma de la esperanza



“La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.” Vaclav Havel

En 1950, el psicólogo Curt Richter realizó un experimento inquietante que, décadas después, sigue siendo citado cuando se habla de la fuerza de la esperanza. Un grupo de ratas fue colocado en recipientes lisos con agua, sin salida posible. Nadaron durante unos minutos —quince, en promedio— hasta que, agotadas, dejaron de resistir.

Pero en una segunda prueba justo antes de ahogarse, fueron rescatadas, secadas y devueltas al agua. Entonces, aquello que parecía imposible sucedió. No nadaron quince minutos, sino muchas horas (60 horas en promedio, incluso una llego hasta 81 horas).

Pasaron de nadar 15 minutos a más de 60 horas.

¿Qué había cambiado?

Absolutamente nada, solo una idea: LA ESPERANZA DE SER RESCATADAS.

Esa diferencia, tan sutil como profunda, es la que hoy empieza a insinuarse en Uruguay.

Durante demasiado tiempo, una parte importante de la sociedad ha tenido la sensación de estar atrapada en un sistema injusto y desigual. Un sistema donde existen ciudadanos de primera (políticos y sindicalistas) y de segunda (el resto de la sociedad, el ciudadano de a pie). Los primeros, financiados por los segundos, se auto regulan todos sus fueros, inmunidades, privilegios, ventajas, viajes, salarios, partidas, y toda clase de beneficios: es la clase primera de la sociedad, los malla oro; mientras los segundos, los malla bronce, soportan con su esfuerzo y sudor a la aristocracia política que los oprime, y apenas llegan a fin de mes, porque los malla oro le arrebatan a los malla bronce más de la mitad de su trabajo.

Un esquema de estas actuales democracias socialistas absolutamente inaceptable, inconcebible, donde el Estado y la ley se transformaron en un instrumento del poder, es el Estado convertido en un comité de base de los partidos políticos, que lo utilizan para concretar sus anhelos e intereses personales.

Curiosas democracias donde ya no existe la igualdad ante la ley ni la separación de poderes, y donde, poco a poco, se ha ido consolidando una fractura silenciosa entre quienes deciden y quienes viven las consecuencias de esas decisiones.

La sensación es conocida y cada vez más extendida, que se concreta, como dije, en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

El sistema en el que vivimos a resentido la confianza en las instituciones, que ya no existen, porque éstas han dejado de servir al pueblo para ser usadas por hombres y mujeres que pretenden imponer su ideología, sus programas partidarios y ampliar su poder, utilizando las instituciones democráticas.

El pueblo está cansado, frustrado, resignado. Y una sociedad resignada —como aquellas ratas en el primer experimento— deja de luchar mucho antes de haber agotado sus fuerzas.

Esta reforma es una luz de esperanza necesaria, vital, indispensable, para cambiar esta decadente realidad en la que estamos sumidos, que no merecemos, y que es producto de quienes nos gobiernan.

Esta reforma es esa posibilidad de una esperanza; la misma que tuvieron las ratas en el segundo experimento.

El paso dado por la Comisión Nacional de Reforma Constitucional 2029 ante la Corte Electoral debe leerse en esa clave. Como un punto de inflexión. Como el inicio de un proceso que, más allá de su resultado, ya introduce un cambio fundamental: vuelve a poner en discusión las bases mismas del sistema.

Hace casi dos siglos, Alexis de Tocqueville advirtió riesgos ínsitos en las democracias: el de un poder que no oprime de manera abierta, sino que se expande de forma gradual, bajo la apariencia de protección y bienestar. No se trata de un despotismo visible, sino de uno más sutil, que regula, organiza y decide cada vez más aspectos de la vida, mientras los ciudadanos, poco a poco, se acostumbran a delegar y a depender. En ese proceso, la libertad se va diluyendo; la participación se debilita; y la democracia corre el riesgo de vaciarse desde adentro, no por falta de instituciones, sino por la pérdida de una ciudadanía activa, consciente y protagonista de su propio destino.

Sus palabras resuenan con plena vigencia hoy. Porque las democracias se han convertido en lo que Tocqueville advertía: un sistema de opresión, una tiranía benevolente, que destruye la libertad del ciudadano.

¡Es tiempo de decir basta!

Es tiempo de que los uruguayos despertemos de esta larga anestesia, de este coma inducido, para poder cambiar esta realidad deprimente.

La democracia no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. Su legitimidad sólo proviene en cuanta libertad y dignidad respeta, garantiza y protege a sus ciudadanos. Si no cumple esta función, no sirve para nada.

El Uruguay tiene un grave problema estructural, que se traduce en un diseño institucional pensado para otra época, que hoy limita más de lo que habilita.

De allí surge la necesidad de una reforma que no sea superficial, que se atreva a revisar las reglas del juego.

“La forma es la reforma” no es una consigna vacía.

Es la constatación de que sin cambios en el marco institucional, los cambios en el contenido tienden a diluirse. Que no alcanza con alternar actores si las estructuras permanecen intactas.

Y, sobre todo, es la comprensión de que esta discusión no puede quedar encerrada en los ámbitos tradicionales del poder.

Porque esta reforma nace desde abajo.

Desde ciudadanos que han decidido no resignarse. Desde quienes están cansados de una realidad que perciben como injusta. Desde quienes no aceptan seguir viviendo en un país donde la ley no se siente igual para todos.

Y ahí radica su mayor fortaleza.

Pero también su mayor desafío.

Porque si esta chispa quiere convertirse en algo más que un gesto inicial, necesita convertirse en un proceso colectivo. No hay reforma posible sin ciudadanía activa. No hay cambio real sin participación.

La indiferencia, en este contexto, no es neutral. Es una forma de perpetuar aquello que se cuestiona.

Por eso, más que una invitación, este momento plantea una obligación cívica. La de involucrarse, informarse, apoyar, trabajar, debatir y asumir que el rumbo del país no es ajeno a quienes lo habitan.

Uruguay se encuentra ante una disyuntiva clara: continuar por un camino de desgaste y decadencia progresiva, donde la distancia entre el sistema y la sociedad se profundiza, o intentar, con todas las dificultades que ello implica, corregir el rumbo.

No hay garantías de éxito. Ningún proceso de transformación profunda las tiene.

Pero sí hay algo que ya ha cambiado.

Ha reaparecido la posibilidad.

Y con ella, la esperanza.

De que no todo está determinado. De que vale la pena seguir intentando.

Tal vez este sea, apenas, el comienzo.

Pero en un país donde muchos habían dejado de nadar, volver a creer que es posible puede ser, en sí mismo, el cambio más importante.

PD: la reforma es de todos y te necesitamos.

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