La Red de Monitoreo de la Chicharrita cumplió un año: aprendizajes, datos y perspectivas para la zafra 2025/26

El INIA celebró en Salto Grande el primer aniversario de la RUMCI, una iniciativa público–privada que permitió medir la presencia de la chicharrita del maíz en todo el país. Los datos muestran menor presión de la plaga tras el invierno, aunque el maíz de segunda sigue bajo riesgo.

La Red Uruguaya de Monitoreo de la Chicharrita (RUMCI) cumplió un año de trabajo y lo celebró con una jornada de evaluación en INIA Salto Grande. La iniciativa nació en agosto de 2024, cuando la aparición de síntomas de achaparramiento en el maíz encendió las alarmas en la agricultura uruguaya. Desde entonces, la red ha reunido a INIA, Facultad de Agronomía de la Udelar, MGAP, cooperativas como Unión Rural de Flores y Copagran, además de empresas semilleristas y referentes técnicos del sector privado.

El primer balance mostró avances concretos. A lo largo de la zafra 2024/25 se relevaron 16 chacras comerciales distribuidas en distintos departamentos del país, con un esquema de muestreos estandarizados en tres momentos (R2, R4 y R6). Los resultados señalaron que casi la mitad de las chicharritas analizadas portaba patógenos, aunque la incidencia en planta fue baja, en torno a 0,17%.

Los estudios moleculares confirmaron la circulación de Spiroplasma kunkelii y del fitoplasma MBSP en el norte del país, junto a la detección puntual del virus del rayado fino. Un dato clave que quedó claro es que la mayor amenaza productiva se concentra cuando la transmisión ocurre en los estadios iniciales del cultivo, lo que convierte al maíz de segunda en el más vulnerable.

El factor climático jugó a favor. Las intensas heladas de junio de 2025 redujeron drásticamente la población invernal del insecto, lo que proyecta un panorama más tranquilo para el maíz de primera. No obstante, los técnicos advirtieron que el monitoreo debe mantenerse, ya que migraciones desde Brasil o Argentina podrían volver a incrementar la presión de la plaga.

En paralelo, la RUMCI ha difundido recomendaciones prácticas que hoy forman parte de la rutina de muchos productores: muestreos semanales desde la emergencia hasta V8–V10, limpieza de maíces guachos para evitar “puentes verdes”, concentración de fechas de siembra en cada zona, uso de híbridos tolerantes y aplicación de curasemillas, que cuentan con registro ampliado por parte del MGAP.

Para la próxima campaña, los modelos climáticos apuntan a un verano bajo condiciones de Niña débil o neutral, con perspectivas de baja incidencia de chicharrita. Esto permite planificar una estrategia defensiva, basada en densidades moderadas, materiales plásticos y un monitoreo constante que permita actuar a tiempo si reaparece la plaga.

Más allá de los datos técnicos, la RUMCI se consolida como un ejemplo de coordinación público–privada en el agro uruguayo. En apenas un año logró generar información inédita, poner a disposición de los productores mapas y series temporales, y sentar las bases de un plan de manejo nacional frente a un problema sanitario que golpeó con fuerza en otros países de la región.