La razón es albinegra

Sepan: Saladero tomó la punta

La imposición de Saladero por mínima diferencia sobre Tigre, con el gol del volante central Thiago Piegas, para que el equipo de Federico Suàrez se quede con la condición de puntero exclusivo en la Divisional «B», al término de la séptima fecha de la primera rueda. En el partido que había generado mayor resonancia previa, a la cuenta de Saladero tres puntos claves para liderar, teniendo en cuenta los empates e Hindú y Progreso.

La fecha en tanto produjo la nueva victoria de San Eugenio, que ahora registra solo dos puntos menos que Saladero, por lo que se convierte en sostenido protagonista. No hay razón para descartarlo.

Del primero (Saladero) al sexto (Tigre), solo once cuatro puntos en la diferencia, mientras Dublín Central se sitúa con 10 puntos y tampoco Deportivo Artigas está lejos. El hecho es que la «B» es el reino mismo de la paridad. A la séptima fecha hay que sintetizarla.

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📝 Así pasó

📊 Resultados

Partido Resultado San Eugenio vs Dublín Central 2 – 0 Cerro vs Progreso 0 – 0 Palomar vs El Tanque 3 – 1 Sud América vs Deportivo Artigas 2 – 2 Hindú vs Chaná 1 – 1 Saladero vs Tigre 1 – 0

📈 En la tabla

Tras los resultados registrados:

El Tanque sigue sin conocer la victoria.

Hindú se mantiene como el único invicto del campeonato.

Dublín Central continúa siendo el equipo más goleador.

Saladero, con cinco victorias, es el que más partidos ha ganado.

Del descenso a la fecha que viene

Son tres equipos los más directamente implicados en la zona del descenso. Veamos.

Equipo Promedio Dublín Central 1.174 Deportivo Artigas 1.130 El Tanque 1.087

🗓️ La fecha que viene

8ª fecha – Primera rueda

Partido Progreso vs Dublín Central El Tanque vs Tigre Chaná vs San Eugenio Saladero vs Sud América Hindú vs Cerro Palomar vs Deportivo Artigas

De los vestuarios de la inauguración oficial….y ganando en los penales: ¡Es buena hora, Arsenal!

No solo el fútbol que pasó por el complejo del Atlético Arsenal en la zona de Costanera Norte y Apolón, sino lo que supone la inauguración oficial de los vestuarios. No fue secuencia menor, por lo tanto válido que se sumara el presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor. Alusión directa a este tiempo de Arsenal, «porque además conquistas como estas, benefician al fútbol salteño y no solo al club que lo ha propuesto. Celebrar el aporte de Arsenal. Después de todo, las obras son siempre la que quedan como reflejo de una búsqueda»

En la nota gráfica, aparecen entre otros, el gerente deportivo de Arsenal, Mario Maximilano Summers, el presidente Juan José Guarino; la Coordinadora de Juventud del Gobierno de Salto, Esc. Lucía Molinari y el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor.

DECIDIENDO EN LOS PENALES

A la hora del fútbol ante Ceibal, fue 1 a 1, por goles de Santiago Pintos (C) y César Silveira (A). En la tanda de los penales, Arsenal se impuso 5 a 4, con registros de Emiliano Maciel, Nicolás Pintos Lautaro Godoy, Gonzalo Silva y Franco Filippini. La copa «Carlos Daniel Texo» quedó en la vitrina de Arsenal. En tanto no faltó la valoración a Lucas Biassini, desde la Doble «A» al Salto Campeón del Interior en categoría Sub 18.

Así de Racing….

Fue en el primer tiempo del partido que Cerro Largo y Racing disputaron ayer a la tarde en el Estadio «Antonio Ubilla» de Melo. Cuando el capitán de la Escuelita, Guillemo Cotugno, ensayó un remate novelesco para generar el gol del desnivel. Que al fin de cuentas comenzó a valer el Campeonato Apertura. Después ya en la noche, Wanderers batiendo a Peñarol 1 a 0 con gol de Labandeira, selló definitivamente la consagración del Racing Club de Montevideo. La primera vez en que Racing alcanza un título a nivel profesional en la «A». Una memorable trayectoria del equipo que orienta Cristian Chambian, con 30 puntos acumulados y plasmando una ventaja de 7 puntos sobre Peñarol y 11 en relación a Nacional.

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