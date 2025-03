La ratificación de firmas es crucial para que la ley quede firme y proteja a todos los uruguayos – Ratificación este Sábado y Domingo

- espacio publicitario -

La ratificación de firmas es un paso crucial en el proceso del plebiscito de «Por Una Deuda Justa», ya que es necesario corregir errores en las firmas que no fueron validadas debido a modificaciones naturales en la forma de firmar de los ciudadanos. La Corte Electoral ha habilitado un mecanismo para que las personas que firmaron en su momento puedan ratificar su firma si esta fue rechazada, asegurando que las firmas sean contabilizadas correctamente.

Este proceso tiene como objetivo permitir a aquellos ciudadanos cuya firma no coincidió con la registrada en la Corte Electoral, debido a variaciones naturales en la firma, rectificar la situación. Es común que muchas personas no hayan renovado sus credenciales cívicas, lo que hace que la firma registrada en la Corte no coincida con la actual. Esta diferencia se debe a que, con el tiempo, la forma de firmar puede cambiar.

Ratificación este Sábado y Domingo en la Oficina Electoral

Para facilitar el proceso de ratificación, se ha dispuesto un padrón con los nombres de las personas cuya firma necesita ser ratificada, el cual estará disponible para consulta en la página web de la Corte Electoral. Las ratificaciones se realizarán en la Oficina Electoral en el Palacio de Oficinas Públicas, ubicada en Treinta y Tres Orientales 132, los días:

Sábado 23 de marzo : de 8:00 a 19:30 hs

: de 8:00 a 19:30 hs Domingo 24 de marzo: de 10:00 a 18:00 hs

Es fundamental que los ciudadanos se aseguren de que sus firmas sean validadas, ya que este proceso impacta en la validez final de la ley y asegura su cumplimiento para proteger a todos los uruguayos de manera equitativa.

¿Quiénes deben ratificar su firma?

Para realizar este trámite, los ciudadanos deberán presentar su credencial cívica. Esto es esencial, ya que muchos firmaron de memoria sin tener la credencial a la vista, lo que generó discrepancias en la firma. En caso de duda, se recomienda renovar la credencial, ya que esto ayudará a evitar situaciones similares en el futuro.

Es importante que las personas que consideran que la reestructura de deudas propuesta por la ley es beneficiosa para todos los uruguayos ratifiquen su firma, ya que esta es una medida clave para que la ley quede firme y proteja a todos los ciudadanos por igual.

No dejes de ratificar tu firma este fin de semana, y asegúrate de que tu apoyo sea contabilizado para lograr una ley que nos beneficie a todos.

¿Cómo se si debo ratificar la firma de mi papeleta?

La Dra. Cecilia Eguiluz puso disposición de los salteños un buscador para que los ciudadanos que firmaron a favor del plebiscito puedan verificar si su papeleta debe ser ratificada para que pueda contabilizarse.

