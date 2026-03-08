La primera fecha de la «B» que pasó

Saladero, el que rompió el molde: 3-0

La constante de la fecha fue la paridad extrema. De los seis partidos disputados, cuatro se definieron por la mínima diferencia (1-0 o 2-1). Priorizar el orden defensivo el orden defensivo y capitalizar las chances que tuvieron. En una divisional tan física como la B, «pegar primero» suele ser sinónimo de llevarse los tres puntos. De cara a la segunda fecha, cabe la duda: jugar en sábado o en domingo. Lo más factible el domingo, más allá que Salto juegue o no de local, ya en el marco del Torneo del Interior



SALADERO: EL PRIMER GRAN GOLPE

Sin duda, Saladero es el gran ganador de la elocuencia en la fecha que arrancó. Un gol de Benjamín Albín en el primer tiempo, y dos goles de penal por Jontahan Lúquez (foto) en el segundo. La expulsión de Thiago Piegas en los 35 minutos de la fracción inicial en Saladero. El 3-0 ante Palomar. En un torneo donde los goles suelen escasear, arrancar con esa diferencia le otorga un colchón de confianza importante y lo posiciona, desde el vamos, como uno de los candidatos a seguir de cerca.



RAZÓN DE PARIDAD

El empate entre El Tanque y Deportivo Artigas (1-1) fue el único reparto de puntos de la fecha. Refleja lo que probablemente veremos durante todo el año: equipos muy similares en fuerzas que se terminan neutralizando. Para ambos, sumar siempre es positivo para no perder pisada en la tabla acumulada. Mauro Malo dio por finalizado el partido algunos minutos, en un partido que terminó mal con el árbitro central agredido.

LOS QUE NO FALLARON

Equipos como Sud América, Tigre e Hindú cumplieron con la primera misión. Ganar en el debut quita una presión enorme de encima y permite trabajar la semana con tranquilidad, especialmente en un torneo de 16 fechas donde el margen de error para el ascenso es mínimo.Sud América ganando por el gol de Ángelo Sagradini; Hindú, porque desniveló Gastón Elgarte, mientras Tigre le redobló la apuesta a Chaná llegando desde la «C»



PARTIDO A PARTIDO

Sud América 1 Dublín Central 0. Hindú 1 Progreso 0. El Tanque 1 Deportivo Artigas 1. Tigre 2 Chaná 1. Saladero 3 Palomar 0. San Eugenio 1 Cerro 0.



LO QUE ES….ES

Fue una fecha de «estudio», donde la mayoría de los equipos se mostraron cautelosos. Saladero rompió el molde con su goleada, pero el resto de la divisional parece estar en una sintonía de mucha marca y resultados ajustados. El estreno de Federico Suárez en el mando de Saladero y en una integración titular en que no faltaron entre otros, los ex Universitario, Leonardo Ferrari y Facundo Gómez Barrientos.

Así en la tabla

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Saladero 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Tigre 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 Hindú 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 Sud América 1 1 0 0 1 0 +1 3 5 San Eugenio 1 1 0 0 1 0 +1 3 6 Deportivo Artigas 1 0 1 0 1 1 0 1 7 El Tanque 1 0 1 0 1 1 0 1 8 Chaná 1 0 0 1 1 2 -1 0 9 Dublín Central 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 Progreso 1 0 0 1 0 1 -1 0 11 Cerro 1 0 0 1 0 1 -1 0 12 Palomar 1 0 0 1 0 3 -3 0

CON LA FECHA QUE VIENE

Será la segunda fecha de la primera rueda en la «B». San Eugenio vs Tigre. Saladero vs Dublín Central. Hindú vs El Tanque. Deportivo Artigas vs Progreso. Palomar vs Sud América. Chaná vs Cerro.

Río Negro es Campeón del Litoral: en casa y 3-1

Jugando en el Parque Liebig’s de Fray Bentos, Rìo Negro batió 3 a 1 a Nueva Palmira, para alcanzar la consagración en el Campeonato del Litoral. Jugando de visitante, los albicelestes habían rescatado un punto. Lo de ayer fue letal. A los 4′ del primer tiempo el albiceleste llegó al gol a través de Brahian Osores y en los 10′ niveló Marcos Zubizarreta para Nueva Palmira. Ezequiel Cabral de penal (dudoso), elevó el registro de Río Negro por 2 a 1. También de penal, el campeón produjo el tercero a través de Héctor Iglesias. Más allá de la derrota, Nueva Palmira será uno más a la hora de afrontar el Campeonato del Interior. Cabe recordarlo: el primero y el segundo son los que avanzan.

La brutal carrera de Valverde en el Madrid

Lo de Federico Valverde en Real Madrid, sabe de tiempos excepcionales y de una continuidad de rendimiento absolutamente superlativo. Las síntesis en el fútbol, reflejan situaciones. Es cuando mueren las palabras y los razonamientos se extinguen: mandan los números. Desde EL PUEBLO, patentar esa síntesis, es comprobar el caso Valverde. Admirable por donde se lo mire. El motor del Rey de Europa. El todoterreno que rinde como lateral, mediocampista o extremo. La promesa que se convirtió en capitán y referente. Está construyendo un camino de leyenda en el célebre Real Madrid. Veamos.

➤ 35 goles.

➤ 42 asistencias.

➤ 14 títulos.

➤ 361 partidos.

➤ Tres veces campeón de Liga.

➤ Tres veces campeón de la Supercopa de España.

➤ Tres veces campeón del Mundial de Clubes.

➤ Dos veces campeón de Champions League.

➤ Dos veces campeón de Supercopa de Europa.

➤ Campeón del Mundial de Clubes.

➤ Asistió en fase de grupos de Champions League.

➤ Asistió en los playoffs de Champions League.

➤ Asistió en octavos de Champions League.

➤ Asistió en cuartos de Champions League.

➤ Asistió en la final de Champions League.

➤ Marcó en fase de grupos de Champions League.

➤ Marcó en cuartos de Champions League.

➤ Marcó en fase de grupos del Mundial de Clubes.

➤ Marcó en semifinales de Mundial de Clubes.

➤ Marcó en la final de Mundial de Clubes.

➤ Marcó en final de Supercopa de Europa.

➤ Marcó en semifinales de Copa del Rey.

➤ Le marcó al FC Barcelona en Liga como local.

➤ Le marcó al FC Barcelona en Liga como visitante.

➤ Le marcó al FC Barcelona en unas semifinales.

