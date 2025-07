La pelota pasó a Montevideo: Junta Departamental habilitó gestiones del Ejecutivo con el BROU para que funcionarios puedan cobrar sueldos

- espacio publicitario -

Este miércoles en sesión extraordinaria se reunió la Junta Departamental de Salto para aprobar definitivamente el proyecto que autoriza a la Intendencia de Salto a “obtener una o más renovaciones de la línea de crédito en el BROU”, así como a obtener “créditos especiales por importes que no superen el 20% de su presupuesto de obras públicas contratadas y en ejecución y que no excedan de un medio de duodécimo de su presupuesto de sueldos y gastos, durante el período de gobierno”, poniendo como garantía, nuevamente lo que se perciba de acuerdo al artículo 214 de la Constitución de la República.

Tras la votación unánime de los Ediles, EL PUEBLO recabó las palabras de los Ediles Agustín Radesca (CORE) en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda que el pasado martes trató este tema y dio trámite a la sesión extraordinaria de anoche; Juan Pablo Rocca (FA) como uno de los articuladores desde la oposición y de Facundo Marziotte, coordinador de bancada de la Coalición Republicana (CORE).

Agustín Radesca

Ante la consulta de EL PUEBLO sobre el trabajo realizado de manera casi express, Radesca sostuvo que la misma fue “con la celeridad que corresponde, porque como sabemos, las finanzas de la Intendencia, por lo menos en nuestra posición, no son las mejores, entonces se tuvo que tomar esta medida con un carácter urgente. Se envió el informe al Tribunal de Cuentas, el cual lo votó favorablemente, ahora nosotros lo ratificamos en lo que es este recinto político, que es la Junta Departamental, para luego ser enviado al Banco República, para luego que las sumas sean depositadas en las arcas de la Intendencia y refinanciar esta línea de crédito.

– ¿Se van a pagar los sueldos?

– Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Afortunadamente, esto salió muy bien, salió por 31 en 31 Ediles, lo cual, por lo menos a nuestro entender, es una muy buena señal que se le está dando a la ciudadanía, de que acá se dejan de lado los intereses individuales, los intereses político-partidarios y sectoriales, y se pone como eje el funcionamiento de la empresa más grande de este departamento, que es la Intendencia del Salto, y se va a poder cumplir con los haberes salariales.

Juan Pablo Rocca

– ¿Cuál es la reflexión que deja todo esto que han vivido en las últimas dos semanas?

– Creo que evidentemente pasamos por una etapa de discusión pública muy fuerte e intensa. La primera reflexión refiere a los procesos de transición, claramente. Creo que es una de las cuestiones que internamente cada partido va a tener que debatir. Por otro lado, y lo hablamos con el coordinador de bancada de la Coalición Republicana, el tiempo dirá en su momento cuáles fueron las responsabilidades. La sesión de hoy ameritaba ratificar algo que alertamos en la sesión anterior, de que iban a pedir los flujos de movimientos, lo que podía enlentecer los procedimientos burocráticos.

El Frente Amplio, a sabiendas de que iba a pasar eso, le pidió a los compañeros del Tribunal de Cuentas que pudieran ser expeditivos, los compañeros accedieron, y fue lo que sucedió ahora. Funcionó la Comisión (de Hacienda), que fue uno de los reclamos que hicimos, se evacuaron dudas, fueron saldados en comisión, pasa hoy por el plenario y fue un trámite administrativo, obviamente.

No porque no quisiéramos discutir, sino que entendemos que hoy el mensaje tiene que ser de tranquilidad a los funcionarios municipales y a los proveedores, de parte de todos los partidos políticos, porque nosotros como Frente Amplio fuimos muy críticos con el mensaje de crisis que dieron cuando no existía. Hay que hacer la autocrítica de qué pasó en esa transición y qué responsabilidad tiene cada uno.

Facundo Marziotte

– ¿Qué reflexión deja lo sucedido en estas dos semanas?

– Creo que contento, fueron dos semanas de intercambio, tuvimos diferencias, las tenemos, pero creo que demostramos otra vez que hay madurez política cuando la cuestión significa el beneficio de los salteños, en este caso para la comuna, para los funcionarios que son los que están ahí afuera esperando la solución final porque depende de sus haberes esta solución, entendiendo eso con las diferencias pero tratando de subsanar las mismas y poniendo en la cancha lo mejor de nosotros es que hoy lo logramos con unanimidad como se dio el otro día, entendiendo además la situación actual, la intendencia tendrá la línea de crédito, se liberará el famoso 214 para que la comuna pueda poder cumplir con sus obligaciones que en definitiva es lo que estábamos buscando todos.

– Ahora lo que sigue son los trámites en Montevideo con el Banco República.

– Sí que por suerte vienen bien avanzados y ahí de nuevo quiero destacar el gran esfuerzo de la mesa, del presidente y del secretario y asesor jurídico de la Junta Departamental, el esfuerzo por supuesto de esta bancada, pero sobre todo me parece bien importante destacar el esfuerzo de muchos Ediles del Frente Amplio que vinieron y se pusieron a la orden y sé que hicieron nexo con el presidente del Banco República, con integrantes del Tribunal de Cuenta para agilizar la cuestión.

Así que de nuevo, más allá de las diferencias que las tenemos y que las vamos a mostrar y que vamos a decir, las cuestiones que nos parecen, cuando las papas queman nos ponemos espalda con espalda y buscamos una solución y eso fue lo que se dio hoy, así que yo creo que con todo ese trabajo va a ser más ágil de lo que pensamos, yo no quiero tirar una fecha, pero ojalá logremos que antes del fin de semana estén cobrando todos.