La Oficina Electoral de Salto lanza el Plan Inscripcional 2025 con mesas móviles en el interior del departamento

La iniciativa busca acercar el Registro Cívico Nacional a las localidades más alejadas

La Oficina Electoral de Salto anunció el inicio del Plan Inscripcional 2025, aprobado en cumplimiento de la Circular N.º 12.285 de la Corte Electoral, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y facilitar la inscripción en el Registro Cívico Nacional a los habitantes de todo el departamento, especialmente en zonas alejadas de la capital.

Como parte de esta estrategia, se implementarán mesas inscriptoras móviles que recorrerán distintas localidades del interior, permitiendo que los vecinos realicen sus trámites sin necesidad de trasladarse grandes distancias. El plan apunta a asegurar la equidad en el acceso a los servicios electorales y fomentar la participación cívica en todo el territorio.

Calendario de mesas inscriptoras móviles

Colonia Lavalleja: 16 y 17 de agosto

16 y 17 de agosto Belén: 6 y 7 de septiembre

6 y 7 de septiembre Rincón de Valentín: 27 y 28 de septiembre

27 y 28 de septiembre San Antonio: 25 y 26 de octubre

25 y 26 de octubre Pueblo Fernández: 15 y 16 de noviembre

15 y 16 de noviembre Villa Constitución: 29 y 30 de noviembre

El inicio de las actividades será en Colonia Lavalleja el viernes 16 y sábado 17 de agosto, en el local del Municipio, en horario de 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas.

Desde la Oficina Electoral de Salto se invita a todos los residentes de la zona y alrededores a concurrir para realizar sus trámites de inscripción. Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 099 930 559 o 098 351 535.