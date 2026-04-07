La noche en que Maldonado alcanzó lo que fue a buscar

Fue noche de alta tensión en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, Maldonado alcanzó el objetivo. Ante unas 3.500 personas que colmaron las gradas, la selección dirigida por Pablo Aníbal De León supo administrar los tiempos y la desesperación de un Durazno que, pese al empuje inicial, se quedó sin ideas frente al cerrojo defensivo visitante.



En el complemento, la tónica se mantuvo. Alfonso Domínguez movió el banco buscando explosión y variantes ofensivas, pero el dominio de la «Roja del Yí» resultó inofensivo. Maldonado planteó un esquema táctico impecable: una defensa liderada por Pablo Polenta y Damián Muñíz que no dejó fisuras, anulando a los hombres clave de Durazno.

Jugadores que suelen ser determinantes, como Diego Seoane y Mauro Olivera, no lograron gravitar.

Durazno fue un equipo con iniciativa pero «anodino», carente de la sorpresa necesaria para romper el cero en el arco de Lladó. Al final, el silbato sentenció el 0-0 y el avance fernandino a la final.

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LA CITA QUE VENDRÁ

Con este resultado, queda definida la llave por la gloria máxima del interior uruguayo. Maldonado viajará el próximo fin de semana al Estadio Ernesto Dickinson para enfrentar a Salto en el primer duelo de la final de la categoría de Mayores.

Será una jornada histórica para el fútbol salteño, ya que además del duelo principal, la Sub-18 local recibirá a Soriano para disputar también su lugar en el podio.

Para tener en cuenta los que jugaron.



DURAZNO 0- Rodrigo Santellán, Pablo Álvarez (Matías Romero), Martín Bonfrisco, Martín Ferrand, Felipe Monzón (Andrés Cabrera), Stiven Sosa, Rafael Mendy, Nicolás Bravo (Agustín Monzón), Diego Seoane, Alexander García y Mauro Olivera (Kevin Lacuesta). DT: Alfonso Domínguez



MALDONADO 0- Juan Manuel Lladó, Camilo Miraglia, Pablo Polenta, Damián Muñíz, Martín Manassi, Santiago Pérez, Rodrigo Tabárez, Alfredo Dinelli (Axel Ripa), Rodrigo Pérez (Bruno Pintos), Matías Taváres (Gonzalo Gadea) y Andrés Santos (Mateo Schiafino).

El camino del «dueño de casa»: Pablo De León: el hacedor…

Pablo De León es un hombre profundamente identificado con el fútbol fernandino. No es un «paracaidista» en la selección; su llegada al combinado mayor a finales de 2025 fue vista como un paso natural tras años de conocimiento del medio local.

Su designación generó gran expectativa por su profundo conocimiento de la Liga Mayor de Maldonado.

Esto le permitió armar una lista con «sorpresas» y jugadores que, aunque no siempre eran los más mediáticos, se adaptaban perfectamente a su esquema funcional.

Antes de esta fase, ya demostró su capacidad de mando al consagrarse Campeón del Este 2026. Logró revertir una serie durísima ante Zona Oeste en una final agónica que se definió en el alargue, lo que habla de un técnico que sabe trabajar bajo presión y transmitir rebeldía a sus dirigidos.



EL EQUILIBRIO COMO BANDERA

Si algo ha caracterizado al Maldonado de De León en esta Copa, es la inteligencia estratégica. No es un técnico que se case con un solo libreto, sino que «lee» los momentos de las llaves eliminatorias:

Prioriza un bloque defensivo ordenado (con figuras como Polenta y Lladó en el arco) para luego lastimar en las transiciones.

Su planteo en el Landoni fue descrito como «inteligente y aplicado», logrando que el rival cayera en un juego anodino y sin explosión.

Se rodeó de un cuerpo técnico sólido (Agustín Amoroso, Fabián Tejera) y apuesta mucho al análisis de video para estudiar las debilidades del rival, algo que será clave para enfrentar a Salto. Para los colegas fernandinos, Pablo De León tiene demasiado que ver con esta realidad finalista de Maldonado. Algo así como el hacedor. Para ellos, no hay razón para la duda

La combinación de este finalista 20 años después

Al Director Técnico de Maldonado, Pablo De León, se lo percibe como un conductor de perfil bajo pero de palabra firme. En sus declaraciones previas al torneo, hizo hincapié en la «preparación física y mental» para llegar al 18 de enero (inicio de la Copa) en condiciones óptimas. Ha logrado amalgamar un plantel que combina la experiencia de hombres como Rodrigo Pérez con la frescura de juveniles como Mateo Schiaffino.

Salto se enfrentará a un equipo «de autor». Pablo Aníbal de León ha logrado que Maldonado sea un conjunto pragmático, durísimo de batir y que llega con el envión anímico de haber conquistado el Este y de haber eliminado a un histórico como Durazno en su propia casa.

Sin duda, el duelo táctico en el Dickinson será uno de los puntos más altos de esta final. Maldonado arriba a una instancia final de OFI después de 20 años. El perfil humano y de liderazgo que habita en su DT, dicen que tiene mucho que ver. O demasiado que ver.

En la «B» para hoy: los fallos que salen

Hoy martes a la hora 19.30′ para que sesione la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol. Más allá de fijarse la quinta fecha de la primera rueda, es más que posible que surja el pronunciamiento de hecho desde el Tribunal Arbitral como consecuencia de los reclamos de puntos: uno de Cerro y el restante, Deportivo Artigas, frente a San Eugenio y El Tanque respectivamente. Son los dos que hoy verían la luz, mientras que el de Sud América es parte de la duda. Un total de tres. En el plano deportivo, se pactará la quinta fecha de un torneo que incluye a tres líderes: Saladero, Progreso y Sud América. La quinta fecha, a los efectos de rememorarla.

Dublín Central vs Palomar. Tigre vs Cerro. San Eugenio vs El Tanque. Saladero vs Progreso. Hindú vs Sud América. Chaná vs Deportivo Artigas.

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