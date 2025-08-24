La noche en que abrió la puerta. QUE SEPAN EN LA «A»: ¡ALMAGRO YA LLEGÓ!

- espacio publicitario -

Jugando en la noche de este sábado en el Parque Dickinson, Almagro derrotó 3 a 2 a Saladero. Se quedó con el segundo ascenso a la Divisional A, después de la primera casilla que ganó Parque Solari.

El partido terminó 2 a 2 y se debió apelar a un tiempo suplementario de 30 minutos. Almagro alcanzó el tercer y definitivo gol.

Los rojiverdes fueron segundos en el Acumulado y en los play off condenaron a El Tanque 7 a 3. Notable siembra en el final: 10 goles en 2 partidos. Al máximo círculo del fútbol salteño, no hay dudas que retornó un histórico. Almagro lo es.