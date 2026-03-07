La Noche del Turismo en Salto: circuitos guiados por la Basílica, Plaza Artigas y Museo el 1º de abril

Estudiantes de turismo organizan la segunda edición del evento: “La Noche del Turismo” propone un recorrido histórico y cultural por el centro de Salto el 1 de Abril

El Grupo Viví Salto, integrado por Homero Texeira, Anthony Moreira y Federico Cámara,

estudiantes del Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos del Polo Educativo Tecnológico

(PET), organiza la segunda edición de la «La Noche del Turismo”, una propuesta que invita a

recorrer la historia y el patrimonio de la ciudad.

El evento se realizará el miércoles 1o de abril y comenzará a las 19 horas en el Mercado 18 de

Julio, punto de encuentro desde donde se iniciarán los circuitos guiados por distintos lugares

emblemáticos del centro.

La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y del Gobierno de Salto y ha sido

declarada de interés por ambas instituciones.

Según explicó Texeira, el grupo se encuentra culminando su proceso de formación en turismo y

decidió impulsar nuevamente esta iniciativa que ya tuvo buena recepción en su primera edición.

“En realidad este año vamos a hacer, con mis tres compañeros que te mencioné, el último año

del Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos en el Polo Educativo Tecnológico”, señaló.

«Nosotros el primer año egresamos de guías turísticos, ahora el segundo ya somos egresados

del técnico en diseño de itinerarios, y este último año, que es el tercero, es el tecnólogo”.



Recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad

La actividad se desarrollará nuevamente durante Semana de Turismo, aunque con cambios

respecto a la primera edición.

“Esta es la segunda. El año pasado la hicimos el 14 de abril, también durante Semana de

Turismo”, recordó Texeira. En aquella oportunidad el recorrido incluyó varios puntos históricos

de la ciudad y culminó con una propuesta gastronómica. “Visitamos distintos puntos, la Plaza

33, la zona también del Teatro Larrañaga y dimos un cierre con una degustación de vinos y

paella en los vestigios de la Bodega Harriague”, indicó. Para esta nueva edición, el circuito tendrá como punto de encuentro el Mercado 18 de Julio

desde donde comenzará el recorrido. “Este año lo vamos a hacer en el Mercado 18 de Julio

como punto de encuentro. Después vamos a visitar la Basílica, donde va a haber alguna

sorpresa por ahí”, adelantó.

El itinerario incluirá además un recorrido guiado por la Basílica San Juan Bautista, la Plaza

Artigas y el Museo de Bellas Artes “María Irene Olarreaga Gallino», además del propio

Mercado.También vamos a hacer un buen circuito guiado en la Plaza Artigas y en el Museo de

Bellas Artes. Y bueno, también, por supuesto, en el Mercado”, detalló.

Shows, gastronomía y sorpresas

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de diferentes actividades culturales

durante el recorrido. “Lo que vamos a contar es con distintos shows. No va a ser solo los

circuitos guiados, sino que va a tener otras cosas más”, explicó Texeira.

Parte de la programación se mantendrá en reserva para sorprender a los participantes. “Eso

está dentro de las sorpresas, porque hay cosas que no las vamos ni siquiera a vender, sino que

va a ser todo sorpresa para ese día”, comentó.

El ticket tiene un costo de 500 pesos por persona e incluye servicio de pizzas, bebidas y una

exposición fotográfica que formará parte de la propuesta cultural de la noche.



Una propuesta para turistas y salteños

La actividad está dirigida tanto a turistas como a residentes del departamento interesados en

conocer más sobre la historia local. Durante el recorrido se compartirán datos históricos y

curiosidades poco conocidas de los sitios visitados.»Hay un montón de cosas para contar, toda

la historia de Salto y curiosidades que por ahí no se saben”, señaló, como curiosidades

históricas de la Basílica. «El tema de la Basílica, por ejemplo, tiene un montón de curiosidades.

Es reconocida mundialmente”, comentó Texeira. «Hasta la escultura de Artigas, cuando se la

hace, la hace con hierro fundido de los cañones incautados de Italia en la Primera Guerra

Mundial. Me parece un dato importantísimo, pero hay mucha gente que no lo sabe”,

explicó.»Son esas historias que no se cuentan por lo general y que son las más atractivas

muchas veces”, afirmó.



Organización del evento

La organización del evento está a cargo de los tres integrantes del grupo, quienes se reparten

distintas responsabilidades.»En este caso somos tres que organizamos: yo, Homero Texeira,

Anthony Moreira y Federico Cámara. Nos dividimos los roles. Yo me encargué mucho más de la

gestión, todo el tema papeleo, con la prensa y el manejo de redes sociales, Federico va a ser

quien cuente y relate un poco de todo eso”, agregó.

La propuesta cuenta nuevamente con el respaldo de organismos públicos vinculados al turismo

y la cultura. Texeira explicó que el proceso para acceder a estos apoyos implica cumplir con

distintos requisitos administrativos.

«Fácil no es porque hay un montón de burocracia y te piden bastantes papeles»,no obstante,

valoró la disposición de las instituciones.

La primera “La Noche del Turismo” reunió a más de medio centenar de participantes. La

actividad incluyó transporte entre algunos puntos del circuito. En esta oportunidad el recorrido

será mayoritariamente a pie.



Inscripciones abiertas

Los interesados ya pueden inscribirse para participar del evento. Las consultas e inscripciones se pueden realizar a través de Teléfono: 097 958 094, Correo

electrónico:** [[email protected]](mailto:[email protected]. Instagram:

@vivi_salto.uy

“Cuando confirman que quieren participar les pasamos el número de cuenta para hacer la

transferencia y ya quedan anotados para el evento”, explicó.

Por el momento no hay un límite estricto de participantes, aunque el grupo evalúa fijar un tope

similar al de la primera edición.

