La noche de los dos «Salto» en la liga

«El sentido de pertenencia, ese que no estaba perdido»

La sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de ayer a la noche, fue de una media hora. Algunos minutos más. Pero no muchos más. Sobre todo porque aguardaban en la vereda, algunos jugadores de la selección juvenil sub 18 campeona del Interior e igualmente de la mayor, quien alcanzara el segundo puesto. Se entienden las ausencias. Fue un fin de semana cargado, desde lo emocional a lo técnico, más los 1.200 kilómetros entre ida y vuelta, para unir Salto y Maldonado. Pero ahí estuvieron para que las copas se sumen a las vitrinas de la Liga. Los neutrales no faltaron.

DESDE ELLOS

Estaban todos. Al habla, Alejo Mussetti, el arquero y Wilson Cardozo por la Sub 18; Nicolás Sánchez y Rony Guzmán Costa en nombre del combinado mayor. En el caso de Wilson, reafirmando lo que ha sido una bandera argumental en él, «para que los clubes no dejen de convencerse que la categoría juvenil es una inversión siempre y que vale la pena adjudicar el apoyo que es necesario que tengan». El DT de la Sub 18, no escatimó valoración a los neutrales del Consejo Único Juvenil. Llegaría el momento del presidente Miguel Rognoni, de los factores esenciales para que el modelo organizativo fuese defendido y aplicado a ultranza. En el caso de Miguel, la acentuación «en el compromiso del plantel, en la defensa de la causa, más el aspecto grupal funcionando en pro de los objetivos»

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ESO DE LA PERTENENCIA

Antes de producirse el turno en escena de los juveniles como de los mayores, el presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor, recalcó una vez más «el sentido de pertenencia demostrado por estos jugadores, más allá de errores y aciertos. Podemos sentirnos orgullosos del protagonismo otra vez y si es necesario establecer autocrítica, lo haremos. Es una manera de expulsar el conformismo. Teníamos la ilusión de la triple corona…¿por qué negarlo? Pero que se entienda: ya estamos pensando en el futuro y estoy convencido que a esa copa de campeones la vamos a volver a tener».

El Director Técnico, Rony Guzmán Costa, apeló a la razón y el corazón, para subrayar que «el sentido de pertenencia fue real, ese que no estaba perdido y apareció. Sabemos cómo es esto del fútbol y no faltan los que entienden que hay que ganar como sea. Pero no siempre se puede ganar como sea». El «Nico» Sánchez lamentó no haber sido partes de la consagración, «y hay que saber o tener en claro todo aquello que se pueda corregir. Nosotros somos los primeros en lamentar no haber sido campeones. Ese dolor que tenemos, yo creo que no está en discusión»

Hay Comisión de Reglamento y se suma José Luis Sabarrós

Era de los aspectos pendientes que había que resolver. Esto es, la integración de la Comisión de Reglamento. La expectativa estaba planteada, desde el momento que dispondrá de no tantos días para pronunciarse sobre cuestiones pendientes, una de ellas, la decisión del Tribunal Arbitral de dejar sin efecto la pena de 10 partidos al jugador Junior Rodríguez de Universitario. Igualmente lo relativo a la sanción económica de Ceibal, entre otras.

Cinco nombres se pusieron a consideración de los delegados de clubes, quienes votaron secretamente. En todos los casos, el consentimiento surgió para Jorge y Gabriel Cartagena, Hugo y Héctor Ferreira, más el ex Gerente de la Liga Salteña de Fútbol por tantos años, José Luis Sabarrós.

LOS AMISTOSOS QUE SE VIENE

Dos partidos en el horizonte, a manera de preparación. El domingo 26 de abril en cancha de Gladiador, jugarán amistosamente, Gladiador y Ferro Carril. El domingo 3 de mayo en el Parque Luis T. Merazzi, Ferro Carril vs Ceibal.

«Hay una Liga que se está llevando a los jueces»

La noche del Consejo Superior y la noche de un apunte bien específico del vicepresidente y presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognoni. Ocurre que el Colegio de Jueces necesita de 27 funcionarios para contemplar los 33 partidos pactados en cada fecha. Para el propio Miguel Rognoni, «de algo no tenemos duda y es que ese problema se va a agudizar». En un determinado momento, lanzó una sentencia que es como abrocharla, «porque hay una Liga que se está llevando los jueces de la Liga Salteña». Aunque no se la mencionó en el Consejo Superior, es casi obvio suponer o establecer que se trata de la LIFFA, quien transita por su segundo año consecutivo. El presidente del Consejo Único Juvenil remarcó que podrá llegar el momento en que pueda suspenderse fechas o postergar por falta de jueces para contemplar el calendario pactado.

Peñarol los dejó por el camino: 2-2

Peñarol y Juventud de Las Piedras empataron ayer a la noche 2 a 2 en el estadio Campeón del Siglo. Los aurinegros no capitalizaron el empate de Racing, que había repartido puntos ante Defensor Sporting. Dejaron dos puntos más en el camino. Renzo Rabino y Fernando Mimbacas, los goles de Juventud de Las Piedras; Abel Hernández y Leandro Umpierrez, las anotaciones de Peñarol. A falta de tres fechas y con 16 equipos sumando 12 partidos jugados, esta clasificación general: Racing 27, Deportivo Maldonado y Peñarol 23; Albion y Nacional 19; Central Español 18; Defensor Sporting 17; Montevideo City Torque y Liverpool 16; Danubio 15; Cerro Largo, Boston River y Wanderes 14; Progreso 10; Juventud 8. En la próxima fecha, Racing será visitante ante Cerro Largo.

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