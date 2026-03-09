Columnas De Opinión
Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti
Abogado y docente uruguayo especializado en derecho informático, nacido en Fray Bentos en 1978. Egresado de la Universidad de la República, es expresidente de la Asociación de Abogados de Salto, autor de publicaciones nacionales e internacionales sobre derecho informático, y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. También está involucrado en actividades sociales y voluntariado, habiendo sido miembro directivo de los Clubes de Leones de Salto, y es un activo defensor de derechos a través de su práctica legal.

La mujer, columna silenciosa de la sociedad

Tiempo de lectura: 2 min.

Reflexión por el Día Internacional de la Mujer que destaca el papel fundamental de las mujeres en la familia, el trabajo y la sociedad. Reconocimiento a su aporte cotidiano.


Cada 8 de marzo, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujeres, la sociedad tiene la oportunidad de detenerse un momento para reconocer el valor, la entrega y la fortaleza de las mujeres que, desde distintos ámbitos, construyen diariamente la base de nuestras familias y de nuestra comunidad.

La mujer ha sido históricamente el corazón del hogar y, al mismo tiempo, una protagonista creciente en la vida social, profesional y empresarial. Madre, trabajadora, emprendedora, educadora y compañera de vida: en cada uno de esos roles se refleja una capacidad admirable para sostener, acompañar y proyectar futuro.

En lo personal, esta fecha me invita a rendir un sincero homenaje a quienes han marcado profundamente mi vida. En primer lugar, a mi madre, María de los Ángeles, ejemplo de valores, de esfuerzo cotidiano y de amor incondicional. Las madres suelen ser nuestras primeras maestras: las que enseñan con el ejemplo, las que transmiten principios y las que, con paciencia y sacrificio, ayudan a forjar el carácter de sus hijos, en nuestro caso enseñarnos el mejor camino.

También deseo recordar con profundo cariño a mis abuelas, María Emilia y Margot, quienes fueron pilares fundamentales en mi formación personal y profesional. Con su apoyo incondicional, su confianza y su permanente estímulo contribuyeron de manera decisiva para que pudiera alcanzar el sueño de convertirme en abogado. Su ejemplo de vida, de sacrificio y de amor por la familia permanece como una guía permanente junto a sus enseñanzas.

Asimismo, mi reconocimiento a mi esposa, Vanesa, mujer que representa con claridad la realidad de muchas mujeres de nuestro tiempo: madre dedicada, ama de casa, empresaria y sostén permanente de nuestra familia. Su compromiso diario refleja esa fortaleza silenciosa con la que tantas mujeres logran equilibrar responsabilidades familiares, laborales y sociales como ella que emprende en casa lugar que trabaja y aporta ideas.

En realidad, este reconocimiento trasciende los nombres propios. Se trata de valorar a miles de mujeres que cada día trabajan, educan, cuidan, emprenden y sostienen hogares con una enorme generosidad, muchas veces lejos de los reconocimientos públicos.

La sociedad avanza cuando reconoce y respeta el papel fundamental de la mujer. Y es precisamente en el seno de la familia, en el trabajo cotidiano y en el ejemplo que se transmite a las nuevas generaciones, donde su influencia resulta decisiva.

En este día especial, el homenaje debe ser profundo y sincero. Porque detrás de cada familia que progresa, de cada proyecto que se concreta y de cada comunidad que crece, siempre hay una mujer dejando su huella. GECS.

Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti.

