La mira en Salto y San José, para definir el Torneo de OFI Sub 16: Alejandra Latorre, la arbitra de la final Salto y San José

Se llama Alejandra Teresita Latorre Pérez. Es oriunda de Bella Unión. Se trata de la árbitra central que fue designada para el partido de mañana sábado en el Parque Dickinson, cuando se enfrenten Salto y San José, para determinar quién de los dos es el Campeón del Interior en Sub 16 Femenino.

Los asistentes llegarán desde Paysandú: Cristian Andrés Ramírez y Renzo Martín Ferrari. El duelo entre salteñas y maragatas, desde las 17 y 45′⌚ y tras aquel 1 a 1 en San José.

En el caso de Alejandra, se trata de quien es Licenciada en Trabajo Social y en su rol como una más en la suma de jueces, los antecedentes válidos ya en la temporada pasada, ejerciendo control en partidos de resonancia. Compartió ternas, por ejemplo, con la salteña Gimena Rodríguez.

Este sábado en el Dickinson, una manera de calibrar sus aptitudes. Ciertamente no se llega a una instancia de definición por obra de lo casual. Las razones seguro que existen y en el caso de ella también. Es la final de un certamen que ha tenido un marcado protagonismo de Salto, habiendo ganado todos los partidos, a excepción del último que concluyó empatado 1 a 1.

Iris Rondán, desde la presidencia del Femenino: «Con Salto en la cima, es la recompensa máxima»

-No hay caso. El apellido Rondán, guarda relación con el fútbol. Se trata de una familia futbolera ciento por ciento. Hermanos y de hijos, la pelota siempre. En el caso de IRIS, fue jugadora y en la medida que puede también lo es, aunque se prolongue por segundo año consecutivo como presidenta del Fútbol Femenino en la Liga Salteña.

Para Iris Rondán, rige esta ilusión que no le es ajena, porque admite en EL PUEBLO, «que esto es parte de un ciclo de aprendizaje primero y de consolidación después, para quienes somos parte del Fútbol Femenino, en la función que sea. O dirigiendo nosotros o jugando ellas.

Si uno mira hacia atrás, y recuerda lo que ha sido Ceibal sumándose en el Campeonato del Interior y jugando una final, llega a la conclusión que esto de las gurisas en Sub 16, es consecuencia de los clubes que evolucionan y que no dejan de apuntar al mejoramiento».

«NO SE ESTÁ LEJOS»

Mañana es el día señalado. Para Iris, el sentido de fiesta que no debe faltar, «por eso a través de los todos los medios posibles a nuestro alcance, estamos invitando al aficionado. No solo a los que nos acompañan siempre en el Fútbol Femenino, sino también a aquellos que yendo, pueden descubrir el nivel de un equipo como el nuestro que hace al orgullo mismo. Con Salto en la cima es la recompensa máxima y ese es el fin. Salto puede alcanzar un campeonato. No se está lejos y ojalá que el aficionado

se sume y vea. Es una manera de apuntalar lo que pretendemos».

RAZÓN DE ELLAS

Es mañana en el Dickinson.

A las 17.45’⌚ es la cita. Las entradas anticipadas hoy en el ,local de la Liga de 17 a 21 horas, a un valor de 💵200 pesos y mañana en el estadio a 250.

La consigna de asistencia. Ese querer está planteado. Un querer existente. Para no renunciar. La ventana de la ilusión, se abre sin más vueltas. Y de par en par.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

«Hacer por ellas, lo que sea posible»

Cuando se trata de tender la mano en circunstancias como estas, el secretario de la Liga Salteña, CARLOS RAÚL ROCHA, con puntualidad expresa. Después de todo, «Moneco» amplifica el pensamiento a partir de una razón válida, «porque uno fue comprobando ese sentido de búsqueda planteado por ellas y la propia Dirección Técnica. Nosotros como directivos, hacer por ellas lo que sea posible».

En su momento, esta cena compartida en el propio local de la Liga y el servicio con jerarquía saliente desde Wilson Colinet. El hecho es igualmente puntual y que lo remarca Carlos Rocha, «porque llegar a la Liga, que es la casa del fútbol y sean parte de esa confraternidad también hace al grupo. A la identificación del plantel con la Liga. La Liga es parte de todos los que somos parte del fútbol y a esa realidad, no queda menos que defenderla».