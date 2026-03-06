La Liga Salteña de Fútbol cierra el ejercicio 2025 con respaldo unánime

La Liga Salteña de Fútbol aprobó por unanimidad la Memoria y Balance 2025 en su asamblea anual, reafirmando el respaldo de los clubes a la gestión y al rumbo institucional.



Registro gráfico, gentileza de Liga Salteña de Fútbol.

La Liga Salteña de Fútbol reafirmó su solidez institucional este jueves 5 de marzo. Durante la asamblea anual ordinaria, los delegados de los clubes afiliados dieron luz verde —por unanimidad— a la Memoria y Balance del ejercicio 2025.

El encuentro, desarrollado en la sede central de la institución, sirvió no solo para formalizar el cierre contable y administrativo del año anterior, sino también para consolidar el apoyo de los clubes a la gestión actual. Tras analizar el informe que detalla tanto el desempeño deportivo como el estado de las arcas de la Liga, los presentes ratificaron su confianza en el rumbo trazado.

Con este trámite cumplido, la Liga Salteña de Fútbol no solo se pone al día con sus obligaciones estatutarias, sino que despeja el camino para enfocarse de lleno en los desafíos competitivos y organizativos que depara la temporada 2026.

