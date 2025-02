La Liga Salteña de Baby Fútbol cumple 55 años de rica historia social y deportiva

Fundada el 15 de febrero de 1970, la Liga Salteña de Baby Fútbol celebra hoy, sábado 15 de febrero, 55 años de vida institucional.

Muchos han trabajado desde la dirigencia para mantenerla en vigencia y, vaya si lo han logrado, con 24 clubes que hoy contemplan el fútbol infantil tanto masculino como femenino.

En su origen, tuvo como gran impulsor a Alfredito Honsi, quien fue el precursor de esta Liga hace 55 años. Desde entonces, algunos clubes han desaparecido, mientras que otros surgieron a lo largo de los años, consolidando a la Liga como una de las más importantes del país dentro de ONFI.

A lo largo de su historia, ha cosechado varios títulos en los Campeonatos Nacionales, pero su mayor logro ha sido fomentar la actividad deportiva para unos 4.000 niños y niñas en forma oficial.

Desde los presidentes más lejanos, como el patriarca Alfredito Honsi, hasta aquellos que han continuado su legado en el tiempo, han sido figuras clave en su desarrollo. Algunos de los presidentes de las últimas décadas han sido:

Presidentes de la Liga Salteña de Baby Fútbol Hugo Gómez María Elena Irazusta José María Aguirre Aguirre Guillermo Minutti Heber Biassini Gonzalo Legnazzi Germán Fernández Joselo Benítez (actual presidente)

Almagro solicita aspirantes para varias categorías

La sub-comisión de Baby Fútbol de Almagro convoca a niños y niñas para sumarse a las siguientes categorías:

Generaciones 2018, 2019, 2020 y 2021 (pre-baby)

Generaciones 2015 y 2016

Contacto:

📞 098 284 712

📞 098 593 808

Salto Rowing convoca aspirantes para Pre-Baby y 7 años

El Baby Fútbol de Salto Rowing convoca a niños aspirantes para las categorías Pre-Baby y 7 años.

Contacto:

📞 098 510 400

El Campeonato Salteño 2025 comenzará el sábado 29 de marzo

Entre dos posturas sobre la fecha de inicio del campeonato, se determinó por votación que el Campeonato Salteño de 6 a 12 años dará inicio el sábado 29 de marzo. Una de las fechas propuestas fue el 15 de marzo, pero Salto Nuevo propuso aplazar el inicio hasta el 29, obteniendo 16 votos sobre 8.

Queda por definir la forma de disputa, que en términos generales será similar a años anteriores, salvo por el tema de las Copas, que está a definir en la reunión del próximo lunes 16 de febrero. Desde el cuerpo de neutrales se propone jugar de igual forma que el año pasado, es decir, que la clasificación a las copas se base en el Acumulado de clubes, según la posición del club al cabo de la primera fase (fase en la que se juega todos contra todos, ida y vuelta).

La propuesta de Universitario es que las Copas se jueguen por categorías, es decir, que solo se mire el puntaje en cada generación para determinar a qué copas se accede. A grandes rasgos, esta es la propuesta, y luego se definirá el tema organizacional de cómo se jugarán las copas por categorías.

A nivel del Femenino (se jugará en dos categorías: Sub 10 y Sub 13) y de la categoría Sub 13 de varones, la actividad oficial comenzará el domingo 6 de abril.

En lo referente a lo administrativo, se comenzó con el período de pases, que se extenderá hasta el 20 de abril inclusive.

Pre-inscripción para la Escuela de Árbitros se extiende hasta el viernes 28 de febrero

Se comenzó con la pre-inscripción para la Escuela de Árbitros de la Liga Salteña de Baby Fútbol, la cual dará inicio si todo marcha bien en marzo.

La pre-inscripción se realiza en el local de la Liga Salteña (barrio Dos Naciones) los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas, y estará abierta hasta el 28 de febrero. Para efectivizar la inscripción, se deberá llevar una fotocopia de la cédula de identidad a color y completar un formulario con datos básicos de la persona.

Pueden anotarse desde los 15 años en adelante, pero solo a partir de los 18 años podrán obtener el carnet habilitante. Las clases serán dictadas dos veces por semana por Rubén Boschetti, quien es instructor de árbitros y presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Salteña de Baby Fútbol. El curso durará aproximadamente 4 meses y el costo dependerá del número de inscritos, pero se les comunicará oficialmente en una reunión previa al inicio de las clases. Las clases están dirigidas a nuevos árbitros y será una actualización para aquellos que ya lo son.

Saladero: convoca para su plantel de Pre-Baby

Desde la sub-comisión de Baby Fútbol de Saladero se convoca a niños nacidos en los años 2019, 2020 y 2021 para integrar el plantel de Pre-Baby de la institución.

Contacto:

📞 096 195 848

Cerro: bono colaboración para equipar la cantina

El Baby Fútbol de Cerro lanzó un bono colaboración con el objetivo de recaudar fondos para comprar materiales para la cantina. Es importante señalar que recientemente la cantina cerrense fue robada en su totalidad, sufriendo daños en la parte edilicia.

El bono tiene como primer premio $ 5.000 y como segundo premio $ 2.000. El costo es de $ 100 y se juega con la quiniela nocturna del 1º de marzo.

River Plate realiza llamado para el Pre-Baby

River Plate Baby Fútbol convoca a niños interesados en integrar el Pre-Baby de la institución (niños de 4, 5 y 6 años).

Contacto:

📞 099 438 513

Luego, a los niños inscriptos se les comunicará oportunamente el inicio de los entrenamientos en la cancha «Guzmán Cazzaniga».

La Blanqueada: aspirantes para varias categorías

La comisión de Baby Fútbol de La Blanqueada, presidida por Sandra Vidal, convoca a niños y niñas para formar parte de sus planteles de cara a la temporada 2025. Las generaciones a integrar son las siguientes:

2013

2014

2016

2017

2018

2019

2020

Contacto:

📞 093 427 112

📞 093 351 140

