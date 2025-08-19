La Liga Independiente le está haciendo demasiada sombra; Artigas «echó para atrás»: ¿son tan altos los costos?

- espacio publicitario -

Fue noticia que no pasó de largo en la semana pasada, cuando se apuntara a que «en una asamblea extraordinaria realizada el viernes 15 de agosto en la Casa del Deporte, la Liga de Fútbol de Artigas resolvió no participar en la próxima Copa Nacional de Selecciones de OFI 2026. De las 20 instituciones que integran la liga:

• 17 votaron a favor de la decisión,

- espacio publicitario -

• 2 se abstuvieron,

• 1 votó en contra.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

-De acuerdo a lo que se estableciera, el motivo principal planteado por la mayoría fue la imposibilidad de afrontar los altos costos que demanda la competencia. Con esta resolución, Artigas no tendrá representación en el máximo torneo de selecciones del fútbol del interior, organizado por OFI. La interrogante fluye sin más trámite: ¿son tan altos los costos que la Liga de Fútbol de Artigas no puede afrontar los costos que implica la participación? ¿La consecuencia de carácter económica, solo afecta

a un sector capital como Artigas? A la distancia se dijo a EL PUEBLO, que «aquí el tema es uno: la Liga Independiente que se ha creado tiende a complicar la existencia de la Liga de Artigas, la que inevitablemente se va quedando sin recursos económicos. No hay ámbito de competencia posible para que el dinero surja y se puedan estabilizar las finanzas entre los ingresos y egresos»

Los 12 goles de Zubizarreta: Lo padeció Gladiador y lo celebra Polancos

Marcos Zubizarreta fue el goleador de la Copa del Interior de Clubes, Divisional B, con 12 goles convertidos, defendiendo al campeón invicto del certamen Polancos de Nueva Palmira. Polancos de Nueva Palmira se consagró campeón, invicto, luego de empatar en la tarde del domingo 17 de agosto de 2025, ante San Carlos de Colonia, tres a tres, jugando en el Parque Evelio Isnardi. De acuerdo al informe de CAULA SOLO DEPORTES, en el campeonato, el equipo palmirense disputó 16 encuentros, ganó 10 y empató 6, convirtió 30 goles y le convirtieron 12. El goleador fue Marcos Zubizarreta, jugador de 22 años, nacido en Carmelo y que se integró a Deportivo Plaza Colonia en 2022, club en el cual estuvo hasta 2024. De los 12 tantos que convirtió Zubizarreta, siete fueron en condición de local y cinco como visitante. Le marcó a Deportivo Juvenil de Nueva Palmira (2 goles como local/resultado final 4/2), a Santa Emilia de Cardona (1 gol como visitante/resultado final 2/1), a La Granja de Juan Lacaze (2 goles como local/resultado final 6/2), Juventud de Colonia (1 gol como visitante/resultado final 1/0), a Artesano de Nueva Helvecia (3 goles

de visitante/resultado final 3/0), a Gladiador de Salto (2 goles como local/resultado final 3/0) y a San Carlos de Colonia (1 gol de local/resultado final 3/3) Les anotó a todos los equipos que enfrentó, menos a Racing de Mercedes, equipo con el cual Polancos se chocó en la Serie clasificatoria y ambos partidos culminaron empatados cero a cero.

Liga de Fútbol Súper Sénior: Tiene los puntos, tiene el gol; ¡lo tiene todo!

La fecha número 11 que pasó a nivel de la Liga Súper Sénior, con los resultados creando una situación de hecho: la punta en manos de Unión Don Atilio con notoria ventaja: seis puntos por encima de La República. Tratándose del líder exclusivo, con los números a favor de su siembra.

El que más partidos ganó, el que sostiene el invicto, el que registra mayor número de goles a favor y los 29 puntos que lo proyectan a la colocación. La tabla de posiciones en la Divisional «A» no ofrece margen para la duda.

Saladero y Almagro: ¿el sábado, 19.30′?

-Almagro batiendo a El Tanque por 7 a 3, mientras que Saladero decidió el duelo frente a Cerro (3-1), para que ambos ganadores avancen a un partido final, que determinará el ascenso del segundo equipo desde la «B» a la «A». Como consecuencia de la protesta ganada, Parque Solari fue el primero en escalar al círculo máximo, pero ahora resta saber el segundo. En el Acumulado, Almagro fue segundo y Saladero el tercero y a partir de la ventaja deportiva, habiéndose consumada la victoria tanto de uno como de otro, ya Cerro y El Tanque sin poder revertir la situación. Hoy martes será el día en que la Divisional «B» ajustará los detalles relativos a la final, con toda la chance abierta para que se juegue en el Parque Dikinson, el sábado próximo desde las 19.30′. Hay que tener en cuenta que en caso de empate al cabo de los 90 minutos, tendrá lugar el tiempo suplementario de 30 minutos y de prolongarse la igualdad, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.