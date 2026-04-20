La Liffa puso 5ta en su dos series

Resultados de un sábado a todo fútbol

La Fecha 5 de la Serie A dejó una jornada con varios goles y resultados interesantes, marcando algunas tendencias claras en el torneo.

Resultados:

VJ Senior 2–2 Saladero

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Remeros 1–2 Liverpool

Salto Uruguay 2–5 Gladiador

La República 0–2 San Isidro

Orso Bianco 1–2 La Cafetera

Análisis de la fecha:

Fue una fecha con predominio visitante: cuatro de los cinco partidos fueron ganados por equipos que jugaron fuera de casa, lo que habla de cierta paridad pero también de equipos que saben golpear en momentos clave.

El empate entre VJ Senior y Saladero (2-2) fue el partido más equilibrado, con ida y vuelta constante. Ninguno logró sostener la ventaja, reflejando dos equipos parejos.

En uno de los golpes de la jornada, Liverpool se llevó tres puntos importantes ante Remeros (2-1), mostrando eficacia más que dominio, derrotando al último campeón.

Pero el resultado más llamativo fue la goleada de Gladiador (5-2) sobre Salto Uruguay. Un partido que probablemente tuvo errores defensivos marcados del local y una contundencia notable del visitante.

También destacaron los triunfos sólidos de:

San Isidro (2-0) ante La República, sin recibir goles

La Cafetera (2-1) frente a Orso Bianco, en un duelo más cerrado

Claves de la fecha:

Alto promedio de goles (18 en 5 partidos)

Visitantes protagonistas

Un claro resultado “quiebre” con la goleada de Gladiador

LIFFA – Serie B

La fecha 5 de la Serie B dejó un panorama bastante interesante, con resultados que empiezan a marcar tendencias claras en la tabla.

El triunfo más contundente fue el de Danubio, que se impuso 3-1 sobre Hindú. No solo suma tres puntos importantes, sino que además lo hace con autoridad, mostrando eficacia ofensiva y perfilándose como uno de los equipos más firmes del campeonato.

El empate 2-2 entre Progreso y Juventus tuvo sabor a oportunidad perdida para ambos. Fue un partido abierto, con goles, pero ninguno logró sostener la ventaja. Este tipo de resultados suele dejar a los dos equipos en una zona incómoda: suman, pero no despegan.

Otro empate fue el 1-1 entre La Academia y Adeoms, en un duelo más equilibrado y posiblemente más cerrado. Aquí se ve paridad, pero también cierta falta de contundencia para quedarse con los tres puntos.

El partido más vibrante de la jornada fue el triunfo 3-2 de San Isidro A sobre Fénix. Un encuentro con muchos goles, donde San Isidro mostró carácter para imponerse en un marcador ajustado. Este tipo de victorias suele ser clave en lo anímico.

Por último, Tornería Unión logró una victoria muy trabajada por 1-0 ante Policial FC. Son tres puntos de oro en un partido cerrado, de esos que pueden marcar diferencia a la larga, sobre todo en torneos parejos.

Conclusión de la fecha:

Danubio y Tornería Unión sacan ventaja con triunfos importantes.

San Isidro A se mete en la pelea con un triunfo de alto impacto.

Los empates frenan a Progreso, Juventus, La Academia y Adeoms.

Se empieza a notar una tabla que podría cortarse entre los que ganan seguido y los que reparten puntos.

Resultados;

Hindú 1 – 3 Danubio

Progreso 2 – 2 Juventus

La Academia 1 – 1 Adeoms

San Isidro A 3 – 2 Fénix

Policial FC 0 – 1 Tornería Unión

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