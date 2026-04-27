La LIFFA jugó una nueva fecha; resultados de la Serie A y La B

SERIE A

La República 1–0 Salto Uruguay

Triunfo ajustado pero valioso de La República, que supo aprovechar su momento y luego sostener la ventaja. Partido cerrado, donde la eficacia marcó la diferencia.

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San Isidro 3–7 Orso Bianco

El partido de la fecha. Goleada impactante de Orso Bianco en un duelo totalmente abierto. San Isidro también aportó en ataque, pero defensivamente sufrió demasiado.

Gladiador 3–0 Saladero

Victoria clara y contundente de Gladiador, que dominó de principio a fin. Mostró solidez en todas sus líneas y no dejó reaccionar a su rival.

La Cafetera 2–1 Remeros

Encuentro parejo y disputado. La Cafetera fue más efectiva en los momentos clave y se quedó con tres puntos importantes ante un rival competitivo.

Liverpool 2–4 VJ Senior

Gran triunfo de VJ Senior como visitante, mostrando contundencia ofensiva. Liverpool dio pelea, pero no logró sostener el ritmo del rival.

SERIE B

Fénix 4–2 Tornería Unión

Partido entretenido y con goles. Fénix sacó ventaja con su poder ofensivo, aunque Tornería Unión nunca dejó de competir.

Danubio 1–1 La Academia

Empate justo en un duelo equilibrado. Ambos equipos tuvieron sus chances, pero terminaron repartiéndose puntos.

Hindú 1–3 Juventus

Buen triunfo de Juventus, que fue más efectivo y ordenado. Hindú luchó, pero no logró contener los avances rivales.

Progreso 0–0 Policial FC

El único partido sin goles de la fecha. Mucha lucha en el mediocampo y pocas situaciones claras. Resultado que refleja lo cerrado del juego.

Adeoms 1–2 San Isidro A

Victoria trabajada de San Isidro A, que supo golpear en los momentos justos. Adeoms intentó reaccionar, pero no le alcanzó.

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