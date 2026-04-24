La Junta Departamental de Salto define hoy el Presupuesto Quinquenal 2026-2030

A las 20:00 h inicia la Sesión Extraordinaria para levantar observaciones del Tribunal de Cuentas al presupuesto del Gobierno de Salto. El Frente Amplio definió su apoyo.

A partir de las 20:00 horas, el Legislativo sesionará de forma extraordinaria para tratar el levantamiento de las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Frente Amplio ya definió su postura en la interna.

La Junta Departamental de Salto ha sido convocada para la 13ª Sesión Extraordinaria que tendrá lugar hoy, viernes 24 de abril de 2026, a la hora 20:00. El objetivo central del encuentro es abordar un punto único en el Orden del Día: el proyecto de decreto de la Comisión Integrada de Legislación y Reglamento con Hacienda y Presupuesto.

El eje de la discusión

El tema a tratar refiere al Asunto N°. 08/26, vinculado al Oficio N°. 261/26 del Gobierno de Salto. En este documento, la Intendencia remite la información necesaria para el levantamiento de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el período 2026-2030.

Este paso es fundamental para que el gobierno departamental cuente con la herramienta financiera definitiva para el resto del período. La convocatoria oficial lleva la firma del Dr. Pablo Pascual Perna (Secretario General) y del Dr. Enzo Molina Franchini (Presidente).

Contexto político y posturas

Como ha venido informando el periodista Rodrigo Tejeira para este medio, la expectativa por esta sesión es alta. En una nota previa sobre la Sesión Extraordinaria de este viernes, se destacaba la relevancia de este trámite para destrabar el presupuesto tras las correcciones técnicas solicitadas por el organismo nacional.

Por otro lado, la fuerza de gobierno ha estado trabajando intensamente en la previa de esta votación. Según el reporte de Tejeira sobre cómo el Frente Amplio define su postura, la bancada oficialista ya habría unificado criterios para defender el articulado y asegurar los votos necesarios para el levantamiento de las observaciones, buscando así dar cierre a este proceso administrativo.

La sesión de hoy en Uruguay 1324 promete ser extensa, dado que se definen las partidas y proyecciones económicas que marcarán el rumbo de Salto en los próximos cuatro años.

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La Junta de Salto vota hoy el Presupuesto Quinquenal 2026-2030

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