La Intendencia de Salto conforma Comisión Especial para fortalecer políticas comunitarias

La mejor manera de hacerlo factible es a través del respaldo y la orientación de personas de relevancia en el quehacer comunitario

Salto, 24 de julio de 2005 – La Intendencia de Salto resolvió la creación de una Comisión Especial que tendrá como objetivo respaldar y orientar el trabajo comunitario, asegurando coherencia y efectividad en las políticas públicas impulsadas por la nueva administración.

La medida, firmada por el intendente Dr. Carlos Albisu y el secretario general Cr. Walter Teixeira Núñez, busca articular esfuerzos con referentes del quehacer comunitario para optimizar recursos y fomentar la participación ciudadana.

Integración y funciones

La Comisión estará integrada por cinco miembros, quienes actuarán ad honorem. Su mandato se extenderá hasta la promulgación del Decreto de Presupuesto 2025/203 de la Intendencia de Salto.

Entre sus cometidos, se destacan: sugerir, coordinar y aconsejar sobre el funcionamiento de la Intendencia, proponer modificaciones y transformaciones, y evaluar e informar sobre los cambios implementados. Tendrá facultades para solicitar apoyo de personal y recursos necesarios, canalizando los pedidos a través de las jerarquías correspondientes.

Respaldo institucional

Todos los funcionarios quedan obligados a respaldar el accionar de esta Comisión Especial

Todos los funcionarios de la Intendencia deberán colaborar con la Comisión, respaldando su accionar. La resolución también ordena su registro en el Libro de Resoluciones y su publicación en la página web institucional.

Texto original de la resolución

Salto, 24 de julio de 2005.

VISTO: La asunción de una nueva Administración en la Intendencia de Salto.

RESULTANDO: Que ello implicará cambios de criterios y políticas a desarrollar, para lo cual resulta indispensable lograr desde el inicio, la suficiente coherencia y fortaleza para alcanzar los objetivos proyectados.

CONSIDERANDO:

Que la mejor manera de hacerlo factible es a través del respaldo y la orientación de personas de relevancia en el quehacer comunitario, materializándolo a través de una Comisión Especial que ayude a facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor participación de la gente, destinataría final del cumplimiento de la responsabilidad asignada a la actual Administración por la voluntad popular. Que el Artículo 278 de la Constitución de la República permite al Intendente atribuir a comisiones especiales la realización de cometidos específicos, delegando las facultades necesarias para su cumplimiento.

ATENTO: A lo expuesto y en uso de sus facultades constitucionales, el INTENDENTE

RESUELVE:

1º) Crear una Comisión Especial que estará integrada hasta por cinco miembros.

2º) Los integrantes de la citada Comisión serán honorarios.

3º) El plazo de la referida Comisión Especial se extenderá hasta la fecha de promulgación del Decreto de Presupuesto 2025/203 de la Intendencia de Salto.

4º) La Comisión tendrá los cometidos de sugerir, coordinar y aconsejar en lo atinente al funcionamiento de la Intendencia, sus distintos servicios y actividades, de modificaciones y transformaciones y de evaluar e informar al respecto.

5º) Dicha Comisión queda facultada para requerir la colaboración y apoyo del personal y la utilización de medios de la Administración necesarios para cumplir su función, canalizando lo pertinente a través de los jerarcas de las distintas reparticiones, quienes se lo harán saber a sus funcionarios.

6º) Quedan por tanto obligados los funcionarios de la Intendencia de Salto, a respaldar el accionar de esta Comisión Especial, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior.

7º) Insértese en el Libro de Resoluciones, tomen nota las distintas reparticiones. Publíquese en la página web. Cumplido, archívese.

Dr. Carlos Albisu Emed – Intendente

Cr. Walter Teixeira Núñez – Secretario General