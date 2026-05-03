La ilusión roja que se fugó…. Una amarga palidez

La caída de Universitario en la Supercopa de OFI deja una sensación de desconcierto, no solo por el resultado en sí, sino por la forma en que se desdibujó el esquema habitual de un equipo que suele ser protagonista. Perder la oportunidad de sumar una estrella de este calibre ante Polancos de Nueva Palmira obliga a un análisis profundo sobre la vulnerabilidad defensiva y la falta de respuestas anímicas.



La derrota 3 a 1 ante Polancos no fue un accidente de juego, sino la consecuencia de un Universitario que, por momentos, pareció desconocerse a sí mismo. Universitario dejó pasar un tren histórico, y lo hizo mostrando una versión permeable, con una «portera abierta» que el conjunto de Nueva Palmira supo explotar con oficio y contundencia.



El factor Zubizarreta y la fragilidad defensiva

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Desde el inicio, el partido planteó un escenario incómodo. El 2-1 con el que se cerró la primera mitad ya desnudaba grietas.

Los dos goles de Zubizarreta fueron golpes quirúrgicos que expusieron la falta de ajuste en las coberturas. Universitario no logró contener el despliegue ofensivo de Polancos, que encontró espacios donde habitualmente hay orden. El descuento de Valentín Fornaroli amagó con ser el combustible para una reacción, pero terminó siendo apenas un espejismo en medio de un tiempo de sombras.



La ausencia de un plan «B»

En el complemento, se esperaba la carga constante del equipo salteño, ese «asedio» que suele asfixiar a los rivales.

Sin embargo, lo que se vio fueron reacciones espasmódicas. Universitario perdió la brújula en la mitad de la cancha; la generación de fútbol fue escasa y las transiciones se volvieron lentas.

Polancos, bien plantado y consciente de su ventaja, administró los tiempos ante un rival que empujaba por inercia más que por ideas claras.



El «Casi» no alcanzó

La jugada que pudo cambiar el destino ocurrió sobre el final. Un desborde de Lima por banda —de los pocos que lograron romper el bloque defensivo rival— terminó en un centro medido para el cabezazo de Dos Santos. Fue el momento de mayor tensión: el frentazo tenía destino de red, pero la pelota no entró. Hubiese sido el 2 a 2 y quizás un desenlace distinto en los penales, pero el fútbol no sabe de supuestos.



Sentencia y realidad

Con el equipo volcado al ataque y desprotegido, Polancos liquidó el pleito con el tercer gol. Una victoria justa para el que fue más sólido y punzante. Para Universitario, queda el sabor amargo de una final perdida y la preocupación por un rendimiento colectivo que estuvo lejos de su estándar habitual. Deberá lamerse las heridas y revisar por qué, en el momento de dar el paso definitivo, la seguridad defensiva se transformó en un interrogante sin respuesta. Para Universitario fue el primer partido del año. La derrota en estos casos implica una lección. El Campeón del Interior debe aprenderla. Y cuanto antes, mejor.

Así pasó

Campo de juego: Parque Liebig’s De Fray Bentos

Árbitros: Sebastián Montenegro (Tala), Neber Curbelo (Tala) y Verónica Gutiérrez (Pando)

Cuarto Árbitro: Facundo Piña de Florida

UNIVERSITARIO (1)- Jorge Fleitas, Juan De Los Santos, Junior Rodríguez, Octavio Pintos, Ramiro Sagradini; Franco Ávalos, Jonathan Jorge (76′ Marcelo Muñíz), Pablo Sotelo (56′ Martín Lima), Javier Gómez (46′ Tomás Kölln); George Do Santos (64′ Matías Morales) y Valentín Fornaroli.

DT: Alejandro Irigoyen

POLANCOS (3)- Nicolás Guirín; Brandon Do Santos, Brain Ruella, Guillermo Duhalde, Bruno Díaz, Gian Granco Gay, José Luis Torres (39′ William Paredes), Elías Oyola, Luis E. Benítez, Eric Krame (66′ Juan Romero), Marcos Zubizarreta (80′ Joaquín Rovetta).

DT: Patricio Urán

Goles: Marcos Zubizarreta a los 4 y 26´ y Joaquín Rovetta a los 89′ (P);Valentín Fornarolli a los 44′ (U)

EL MEJOR DE LA CANCHA: Guillermo Duhalde-Elías Oyola-Marcos Zubizarreta.

EL MEJOR DE UNIVERSITARIO: Jonathan Jorge.La caída deSalto: 2 a 1

Salto Fútbol Club debutó con derrota en la Divisional «·C» de la Asociaciòn Uruguaya de Fùtbol. El equipo «naranjero» orientado por Matías Rosa alcanzó el transitorio 1 a 0 con gol de Hugo Rodríguez (ex Ceibal). A los 8 minutos del segundo tiempo empató Deportivo Colonia, hasta que llegaría el 2 a 1, para determinar la derrota de Salto en el estreno.

GANÓ EL FEMENINO

En tanto Salto en categoría Sub 16 Femenino empató 0 a 0 con Treinta y Tres jugando de visitante, pero se impuso en los penales. De esta manera las salteñas avanzan a las semifinales (tercera fase) y el juego que viene será ante Durazno. Cabe recordar que en esta categoría del fútbol Femenino, Salto es el actual Campeón del Interior.

El fallo contra Aguada

En la jornada de ayer se expidió el fallo pendiente en relación a lo sucedido en el encuentro entre Aguada y Nacional por la liguilla en básquetbol de la Liga Uruguaya. El rojiverde sufre la quita de 2 puntos quedando así ubicado en el sexto puesto de la fase regular. A su vez, se le aplican dos multas económicas que suman un total de 14.000 unidades indexadas (aproximadamente 100.000 pesos).

POR EL APERTURA EN FÚTBOL

Liverpool 3 Danubio 0

Deportivo Maldonado 1 Cerro 0

Juventud de las Piedras 2 Wanderers 1

El adiós a Roque Avallay

Tristeza en el mundo del fútbol por el fallecimiento en el día de ayer de un «romperedes», un goleador nato como ROQUE ALBERTO AVALLAY.- Figura del Huracán de César Luis Menotti Campeón del Metropolitano año 1973, para muchos unos de los mejores equipos de la Historia del fútbol Argentino.- Integrante de aquel equipo de Independiente Campeón Copa Libertadores 1965.-

Proveniente del Deportivo Maipú de Mendoza también pasó por Chacarita, N.O.Boys, Atlanta, Racing.- En su carrera jugó 570 partidos, (15 con la Selección Argentina) y convirtió 220 goles.- En la toma gráfica rescatada por EL PUEBLO, el notable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.

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