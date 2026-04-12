La ilusión quedó herida

Maldonado vino, ganó y se quedó con el invicto de Salto en condición de local. Cuando agonizaba el partido, y penal mediante, la selección fernandina alcanzó el 1 a 0 definitivo. Salto está obligado a la doble misión: rebeldía y victoria. No queda otra.

En su partido número 13, para Salto fue la primera derrota en casa. Maldonado se fue cantando y Salto padeciendo un revés durísimo. Pero tampoco definitivo. Eso sí: dos ausencias vitales en el esquema defensivo. No podrán alistar Juan De Los Santos y Nicolás Cáceres. El sábado en San Carlos, el fin de revalorizar la chance. Saber si Salto es posible, o es condena. ¿Cómo expulsar la ilusión herida?: esa es la cuestión. (Foto: Vicente Massarino, EL PUEBLO)

Saladero-Progreso: saltan chispas

Para la Divisional «B» será la de esta tarde, la quinta fecha de la primera rueda. El lote de punteros que no falta, dos reclamos pendientes en el Tribunal Arbitral y un partido clave: el que jugarán Saladero-Progreso en campo de juego albinegro. Hasta el momento, protagonismo de los dos, regularidad a la hora de la imposición y puntaje que los avala desde la pretensión del primer ascenso. Cuestión de hecho: en la «B» ningún partido al margen de la trascendencia.

Nacional, Ceibal, la «U»….¡un todo»

Dos amistosos que se juegan esta tarde, como para que la invitación se plantee porque saludable expectativa no es lo que falta. Nacional con Ceibal y Universitario frente a Independiente de Juan Lacaze, incluyendo a Cristian «Cebolla» Rodríguez como uno más en la plantilla. Tres de los equipos salteños que jugarán el Torneo de OFI entre la «A» y la «B». Partidos que prolongan hoy domingo la fecha del Campeonato Apertura: 10 hs- Central vs Danubio. 15.30′: Juventud vs Progreso. 18.30′- Montevideo Wanderers vs Racing Club de Montevideo. Mañana, 20 hs: Peñarol vs Liverpool.

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