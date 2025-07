La IA puede acompañar procesos, pero no almas.

¿Es la IA el consuelo moderno?

Estamos pasado mediados del año 2025 y nos avanzó la IA, muchos todavía se pueden preguntar, ¿Que significa IA?, mientras tanto para otros es parte de su cotidianeidad. Desde los adolescentes para terminar una tarea hasta la abuela que pregunto. ¿Qué es el circulito que me apareció en el WhatsApp?

Eso es inteligencia artificial, una suerte de “amigo intelectual” que de acuerdo a la demanda de preguntas que le hagamos nos va respondiendo, hasta nos puede parecer que sabe nuestras intenciones. Si la abordamos alguna vez, es hasta atenta, se expresa sobre todos los temas, puede parecer que conocen nuestras emociones. En apariencia estos sistemas ofrecen consuelo, atención, contención y respuesta inmediata Pero detrás de esa eficiencia se esconde una pregunta

¿Es la IA el sustituto de la compañía humana?

Creo que no, rotundamente no.

- espacio publicitario -

Porque en primer lugar diré que la IA no tiene intención, ni afecto, solo programación.

Simula escuchar pero no comprende, puede imitar empatía pero no sentirla. ¿Ha llegado el momento de resignarnos a relaciones funcionales porque las reales nos duelen, tardan o nos frustran?

Convengamos que este no es cualquier momento, estamos pasando por situaciones donde la soledad y el aislamiento social son moneda corriente, donde hablar con una máquina resulta menos complicado que abrirse a otra persona.

La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta, pero nunca un reemplazo. El ser humano es un ser social por naturaleza, necesitamos ese contacto con el otro, el compartir momentos, charlas, poder mirar a los ojos, entender el lenguaje gestual del rostro de nuestro interlocutor. Los gestos corporales, con solo una mirada muchas veces podemos identificar el estado de ánimo de la persona. Creo fehacientemente que no va a haber Inteligencia artificial que pueda obtener el mismo resultado que esa charla mano a mano , humano con humano, porque , los sentimientos, el afecto, el cariño , el amor, un abrazo no se transmiten por el chat o la pantalla, es mucho más que eso es una conexión de iguales. La IA puede acompañar procesos pero no almas. Mirémonos más, démonos la oportunidad de seguir siendo lo que somos, seres humanos con sentimientos, también con errores y aciertos, no nos conformemos con menos de lo que somos.

Humanos.