La ganadería argentina alcanza valores históricos en Palermo

Oscar Subarroca destacó en Palermo los precios históricos de la hacienda y alertó sobre la escasez de vientres que eleva la reposición por encima del gordo.

“Estamos en valores históricos y con una reposición por encima del gordo”, señaló Oscar Subarraca

En el marco de una jornada intensa de ventas en la Exposición de Palermo, dialogamos con quien fue el último presidente del recordado Mercado de Liniers, Oscar Subarroca, titular de la firma Campos y Ganados, quien destacó los excelentes valores alcanzados y el buen momento que vive la ganadería argentina. “Hoy ha sido una jornada muy larga, con muy buenos precios obtenidos. Esta sala de remates emblemática fue remodelada y realmente está a la altura de lo que es la ganadería argentina”, expresó.

Subarroca subrayó el contexto favorable para la hacienda en Argentina, con valores que alcanzan niveles históricos. “Estamos con precios de más de 4 dólares por kilo, algo que nunca habíamos tenido. Hoy las ventas salieron muy bien, tanto en faena como en cría, incluso en razas difíciles como el Shorthorn”, detalló.

Respecto a la relación entre los precios del ganado gordo y la reposición, afirmó que actualmente la reposición supera ampliamente al gordo. “Un animal de 200 kilos ronda los A$ 4.000 (US$ 3,20) por kilo, mientras que el gordo apenas llega a los A$ 3.400 (US$ 2,70) el kilo. Eso muestra lo alto que está la reposición. Si no se corrige, va a seguir en valores importantes por la escasez de vientres: nos achicamos en un millón y medio de cabezas”.

Sobre la exportación de ganado en pie, Subarroca consideró que no será un factor determinante en el mercado interno: “Un barco carga 4.000 o 5.000 cabezas, y se vendieron más de 200.000 en esta exposición, por lo que no moverá la aguja. Además, hay temas logísticos y diplomáticos que resolver”.

También se refirió a la situación de la exportación de carne, que hoy toma un rol más relevante gracias a la apertura de mercados. “Con la suba del dólar y los buenos precios internacionales, la exportación está tirando fuerte. Y eso también sostiene al consumo”.

De cara a la próxima zafra de terneros, Subarraca adelantó un escenario desafiante: “Recién estamos haciendo los tactos, pero ya sabemos que hay zonas con apenas un 50% de preñez. Las mejores apenas superan el 80%. Va a haber faltante de terneros”.

Finalmente, analizó el panorama internacional, especialmente la relación entre Argentina y Estados Unidos: “Con esta amistad entre Milei y Trump, y a diferencia de Brasil, no esperamos restricciones arancelarias. Eso abre una ventana de oportunidad muy importante para nuestra carne” concluyó.