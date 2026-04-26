La figura del Padre de la Patria vista por la poética pluma de Anibal Sampayo

La propuesta cultural que se presenta tiene un peso simbólico fuerte y bien arraigado en la identidad uruguaya. Bajo el título “Cantata José Artigas”, se plantea no solo un espectáculo artístico, sino un ejercicio de memoria colectiva en torno a la figura de José Artigas, eje fundacional de la idea de los pueblos libres.

El evento, que tendrá lugar en Salto, en el Espacio Cultural Eduardo Piñeyro, articula música, historia y narrativa bajo la autoría de Aníbal Sampayo, un nombre profundamente ligado al canto popular del litoral.

Esa elección no es menor: Sampayo supo traducir en música el pulso del río y la identidad del norte uruguayo, por lo que su mirada sobre Artigas adquiere una dimensión casi territorial.

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El subtítulo —“Aurora, lucha y ocaso del protector de los pueblos libres”— sugiere un recorrido dramático completo: desde el surgimiento del ideario artiguista, pasando por su resistencia política y militar, hasta su retiro final.

Es, en esencia, una invitación a repensar a Artigas no como estatua, sino como proceso humano y político.

Además, el hecho de que la presentación esté impulsada por colectivos como “Imagina” y “Memorias del Agua” refuerza una línea estética vinculada a la reconstrucción histórica desde lo sensorial, lo emotivo y lo artístico.

A veces a la historia se la suele simplificar, propuestas como esta apuestan a complejizarla desde el arte, devolviéndole matices, conflicto y, sobre todo, vigencia.

No es solo un espectáculo: es una forma de volver a preguntarnos qué significa hoy, realmente, la idea de “pueblos libres”.

La obra Cantata José Artigas: Aurora, lucha y ocaso del protector de los pueblos libres, de Aníbal Sampayo, es llevada adelante por el grupo musical Memorias del Agua y el colectivo teatral Imagina, de Paysandú.

“La propuesta, que conjuga música en vivo, narración y danza, retoma el legado artístico de Sampayo desde una mirada actual”, dicen.

“La Cantata Artigas fue compuesta por Sampayo en 1967 y grabada por primera vez en 1970 junto al conjunto Los Montaraces. A lo largo de los años ha tenido diversas versiones, con arreglos y formatos distintos. La actual se diferencia por su tratamiento escénico integral y un enfoque inclusivo y accesible, que combina profundidad simbólica con un lenguaje escénico dinámico y cercano. Estrenada a fines de 2024”.

El elenco musical está integrado por Agustina Pírez (voz), Lucas Artiles (bajo) y Hugo Rodríguez (piano, guitarra y voz), con la participación como invitados de Marcelo Fagúndez (acordeón) y Fernando Soria (percusión).

El equipo se completa con Laura Galin (narraciones), Melina Tarusell y Enzo Moreira (danza), con vestuario de Rocío Matosas y Andrea Oddone, y diseño gráfico de Zelmar García.

EL PROYECTO

Este proyecto consiste en la creación y puesta en escena de una nueva versión de la obra musical “Cantata José Artigas: aurora, lucha y ocaso del Protector de los Pueblos Libres” del emblemático compositor sanducero.

El proyecto busca poner en valor y dialogar desde la contemporaneidad con una pieza fundamental de la prolífica y extensa obra de Sampayo, que aborda el Artiguismo desde una poética y estética compositiva muy particular, otorgándole a la obra una potente mirada regional.

“Como artistas, sentimos la necesidad de abordar la creación musical y el ejercicio de la profesión en estrecha relación con el territorio que habitamos. Pensarnos en clave regional y reflejar desde el arte sus singularidades. También consideramos fundamental el rescate y puesta en valor de sonoridades, rítmicas, estilos que pertenecen a nuestro acervo regional y que han caído en desuso a lo largo del tiempo. En tal sentido, la extensa obra musical y poética de Aníbal Sampayo resulta esencial para relacionarnos con el territorio —real y simbólico— del litoral uruguayo-argentino, desde sus paisajes, sus personajes, su fisonomía, sus sonoridades. Y, por supuesto, a través de la profunda mirada social y política, y de su particular interés por los hechos históricos relacionados a esta territorialidad litoraleña, podemos acercarnos y reconstruir una forma singular de abordar temáticas patrimoniales a través del arte”.

Abordaje musical

Esta nueva versión será llevada adelante por parte del grupo musical sanducero Memorias del Agua y contará con artistas invitados de las áreas música, danza y teatro que complementarán el núcleo musical, acompañando el carácter multidisciplinario de la obra.

En cada versión grabada anteriormente, las canciones fueron interpretadas y arregladas de acuerdo a su época, con la consecuente evolución técnica.

Por una razón de época también, esta nueva versión llevará versiones adaptadas a estos tiempos, con nuevos arreglos que permitan nuevas sonoridades acordes a los oídos contemporáneos.

Abordaje escénico

La puesta en escena de la obra se llevará a cabo desde una mirada también contemporánea, incorporando a la base musical elementos y herramientas provenientes de las artes escénicas.

El tratamiento escénico de la Cantata implicará que músicos, bailarinas y actrices se conciban como personajes, atendiendo a la premisa de que todo lo que exista en las coordenadas escénicas es signo.

El desarrollo de los relatos que contextualizan e introducen las canciones tendrá un carácter netamente teatral, y llevará la línea narrativa del espectáculo.

A su vez, la danza le aportará una lectura y una traducción al lenguaje corporal. No se trata de interpretar los pasos tradicionales de cada género musical, sino de buscar una estilización que recoja elementos del ballet, la danza contemporánea y el lyrical jazz.

Completarán la puesta en escena los elementos que componen el diseño de arte, desde el vestuario, la escenografía y la iluminación.

LA CANTATA DE JOSÉ ARTIGAS DE SAMPAYO, EL RIGOR HISTÓRICO Y EL ARTE

Es una obra fundamental de la música popular uruguaya. Publicada originalmente en 1970, la Cantata a José Artigas de Aníbal Sampayo no es solo un disco, sino una crónica poética y musical sobre el pensamiento federal y la gesta del “Protector de los Pueblos Libres”.

Lo que hace que esta obra destaque es cómo Sampayo logra combinar el rigor histórico con la sensibilidad del folclore del litoral.

La obra recorre momentos críticos, como la Batalla de las Piedras y el Éxodo del Pueblo Oriental (La Redota al Ayuí), centrándose especialmente en la figura de Artigas como un líder de los humildes y los olvidados.

Al ser Sampayo un referente de la música del río (Paysandú, específicamente), la cantata está impregnada de ritmos como la chamarrita, el sobrepaso y la milonga, utilizando el arpa y la guitarra para crear una atmósfera muy telúrica.

Más allá de lo heroico, la cantata resalta las ideas políticas de Artigas: la soberanía de los pueblos, el reparto de tierras y la unión de las provincias, lo que le dio una carga de protesta muy fuerte en la época de su lanzamiento.

Es una pieza que se siente muy cercana a la identidad de la región, especialmente por esa conexión con el paisaje del río Uruguay y la vida del hombre de campo.

EL ESPECTÁCULO EN SALTO

Sin dudas, se trata de un acontecimiento cultural muy importante en el arranque de mayo, que es como decir el arranque del Artiguismo, con aquella Batalla de Las Piedras del 18 de mayo de 1811.

Una linda oportunidad para reencontrarnos con una mirada sobre el Protector de los Pueblos Libres, los hechos históricos que protagonizó, y con la pluma de un creador de la talla de Aníbal Sampayo.

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