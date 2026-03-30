La fiesta continúa: así se vivió el segundo día de la Semana de la Cerveza

La 59ª edición de la tradicional Semana de la Cerveza en Paysandú sigue desplegando su propuesta cultural y artística, y su segunda jornada confirmó el gran nivel de la programación. Con una grilla musical diversa, sumada a la feria gastronómica y el mercado artesanal, el predio volvió a llenarse de público que disfrutó de una noche completa.

El inicio estuvo a cargo de La Huella, que aportó el sello local con un repertorio de clásicos del folklore. Su presentación marcó el tono de la jornada, conectando rápidamente con los asistentes.

Luego llegó uno de los momentos más esperados de la noche: Tabaré Cardozo junto a Agarrate Catalina. El espectáculo recorrió grandes canciones de sus trayectorias, con la potencia escénica que caracteriza a la murga, una de las más reconocidas y premiadas del país. El público respondió con entusiasmo a cada tema, consolidando uno de los puntos altos de la jornada.

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El cierre estuvo en manos de Los Tekis, que llegaron desde Jujuy para aportar el color del folklore andino. Con un repertorio marcado por la quena, el charango y las guitarras, ofrecieron un show festivo que hizo bailar a los presentes y coronó la noche con energía. Además, compartieron parte del escenario con el dúo Sin Fronteras, sumando un atractivo extra al espectáculo final.

Más allá de la música, la experiencia se completó con una amplia oferta gastronómica y el paseo artesanal, que continúan siendo parte fundamental del evento.

Próximos espectáculos

La programación de la Semana de la Cerveza continúa en los próximos días con nuevas propuestas musicales. Las entradas pueden adquirirse a través de RedTickets.uy.

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