La encendida misión de Salto y Paysandú

¡Lleven las banderas que las gargantas están listas!

-El día llegó. Es hoy. Es la Sub 18 primero y es la mayor después. Se define el Campeonato del Litoral Norte. El embrujo del clásico viene de tiempos. Es la encendida misión de ser rey, ¡No es cosa menor! Atrapante por donde se lo mire y la apuesta por un Dickinson de bote a bote. Si Salto es doble campeón, nunca antes: un mismo día, ante Paysandú y en las dos categorías. Es verdad que las banderas ganarán su espacio y las gargantas….¡también!

Los que vienen de allá

Para tener en cuenta: las boleterías del Dickinson se habilitarán a las 14.30′. La resonancia en Paysandú no falta y un número básico de 500 aficionados como parte de la certeza. El árbitro central será el artiguense Carlos Eduardo Paz. Salto es el actual campeón de la Confederación y Paysandú por última vez reinó a nivel del Interior en la edición 2019, con Carlos Fernando Cabillón como técnico. Rony Costa decidió los 11. En el 2020, Salto también fue Campeón del Interior en Sub 18 y mayores por última vez. El 24 de octubre la Sub 18 y el 25 de octubre en mayores….pero no ante Paysandú.

«Vamos los pibes….»

La Dirección Técnica de Salto en Sub 18, lo resolvió: esto es, concentrar para el juego de hoy. En la mañana de este domingo, el desayuno para compartir y algunos minutos después de la hora 10 con destino a la sede de Deportivo Artigas. Llegará el momento del almuerzo, para aguardar después la partida hacia el Dickinson. Para Wilson Cardozo, «tener equilibrio y saber manejar los tiempos. Si bien ganamos en Paysandú y eso trasciende desde lo anímico, es solo un gol de diferencia. Toda final plantea complejidades y esta vez para nosotros, no será la excepción»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xnvq