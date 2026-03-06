La designación de árbitros y la temperatura que sube en Paysandú

El presidente terminante: «hay criterio desigual y no busco abrir el paraguas»

Manzor cuestionó la designación de la terna arbitral para la final ante Salto

«En el marco de la presentación de la nueva indumentaria deportiva del Club Litoral, provista por la marca Zeus, el presidente de la Liga de Fútbol de Paysandú, el Cr.Nelson Manzor, se refirió a distintos temas vinculados al fútbol local, entre ellos la polémica por la designación de la terna arbitral para la final del Litoral Norte ante Salto»

Se trata en este caso de la introducción en tema que establecen los colegas del diario 20once de Paysandú, para luego incluir reflexiones puntuales del jerarca sanducero a nivel de la Liga. De acuerdo al enfoque de los colegas sanduceros. «Manzor explicó que la Liga de Paysandú presentó una protesta formal tras conocer la designación arbitral para el encuentro. Según señaló, el planteo no apunta a cuestionar la capacidad técnica de los jueces, sino a la política de designaciones dentro de la Confederación. “Desde el lunes preveíamos que podía haber una designación que no era conveniente y así se lo hicimos saber en primera instancia al Colegio de Árbitros. No hubo respuesta y por eso hicimos una protesta formal, porque entendemos que hay una política equivocada”, afirmó.

UN CRITERIO DESIGUAL

El dirigente explicó que la inquietud surge a partir de lo que consideran un criterio desigual respecto a otras confederaciones. “Cuando los árbitros de Paysandú salen fuera de la Confederación no arbitran hacia el norte. Sin embargo, determinados árbitros actúan permanentemente en la Confederación Litoral Norte. No nos parece correcto”, indicó.

Manzor aclaró que el planteo no busca “abrir el paraguas” ni cuestionar la idoneidad de los árbitros designados. “No estamos hablando de la capacidad técnica ni de la honestidad de los árbitros, sino de la política de designación”, subrayó. En lo deportivo, el presidente de la Liga destacó que la selección de Paysandú afronta una nueva final frente a Salto, siendo el domingo a partir de las 19 horas el partido definitorio luego del empate a 0 en la ida. “Es una linda final, con dos instancias, son definiciones históricas dentro de la Confederación”, señaló. Además, remarcó que el primer objetivo ya fue alcanzado con la clasificación a la Copa Nacional de Selecciones. “Ya nuevamente estamos entre los ocho mejores del país, entre más de treinta selecciones”, destacó.

Para Arreseigor, «quenada nos saque de foco»

El hecho es ese y concreto. La Liga de Fútbol de Paysandú, revelando públicamente una nota, que fue derivada a la Organización del Fútbol del Interior, pero sobre todo al Consejo Técnico, el área relacionada a la designación de árbitros. Tanto en EL PUEBLO como en La Trastienda del Fútbol de Radio Arapey, el presidente de la Liga Salteña, Luis Alberto Arreseigor, replicó en una misma dirección, «porque después de todo, Paysandú tiene derecho a exponer lo que cree que debe exponer sobre el tema que sea, pero nosotros decimos que nada nos saque de foco. Y el foco aquí, donde hay que apuntar, es el partido del domingo. La mira no puede estar en el seguimiento de lo que haga o deje de hacer Paysandú. En el caso de las selecciones salteñas nos mueve una ilusión: que respondan a partir de argumentos deportivos y que vivamos una fiesta con el clásico más añejo en pugna. Para la gente, eso es lo que cuenta. Sabemos además que el pensamiento de Rony Costa como director técnico es ese: que nada nos distraiga sobre lo que es importante».

La lesión que la posterga por toda la temporada: El duro revés de Sarah Arregui en Ceibal

El deporte, a veces tan ingrato como apasionante, recuerda de la peor manera que la fragilidad es parte del juego. Lo concreto es que Ceibal recibió una noticia que sacudió los cimientos de su equipo de Primera División: Sarah Arregui, una de las figuras más determinantes y consistentes del plantel, sufrió una severa lesión de rodilla durante una jornada de Fútbol Sala que la mantendrá alejada de las canchas por lo que resta de la temporada.

La noticia no solo duele por la ausencia física; duele por lo que Sarah representa para la estructura del conjunto «rojo». Conocida por su capacidad de liderazgo y su lectura de juego en el formato de 11 contra 11, su baja es, sin lugar a dudas, una sensible pérdida táctica. Con el horizonte puesto en el siempre exigente Campeonato del Interior, el equipo pierde a una pieza clave, una de esas jugadoras capaces de marcar el ritmo y equilibrar la balanza en los momentos donde la jerarquía es lo único

MÁS ALLÁ DE LA LÍNEA DE CAL

Sin embargo, limitar el análisis a lo que sucede en el terreno de juego sería ignorar la realidad que viven los deportistas amateurs. La lesión de Sarah trasciende el campo de juego; ha impactado directamente en su vida cotidiana y en su trabajo particular. Para una futbolista que combina la pasión por Ceibal con sus responsabilidades diarias, la pausa forzada es un desafío que va mucho más allá de la recuperación física.

El dolor compartido por sus compañeras, cuerpo técnico e hinchada es evidente. Se pierde el talento, se pierde el despliegue, pero sobre todo, se extrañará a una referente que ha hecho del compromiso, su bandera.

