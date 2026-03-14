La comunicación en el tránsito: clave para prevenir siniestros

La falta de comunicación y respeto en el tránsito genera riesgos y siniestros evitables. Un llamado a educar, informar y promover una conducción responsable.





La Comunicación en el Tránsito: Un Factor Clave para la Seguridad Vial

La comunicación es un elemento fundamental en el tránsito, ya que influye directamente en la seguridad y eficiencia del tráfico. A continuación, te presento algunos puntos clave sobre la influencia de la comunicación en el tránsito y sus riesgos.

Tipos de Comunicación en el Tránsito

1. Comunicación Verbal: Entre conductores, peatones y autoridades.

2. Comunicación No Verbal: Señales de tráfico, gestos, luces, etc.

3. Comunicación Tecnológica: Sistemas de navegación, aplicaciones de tráfico, etc.

Riesgos Asociados a la Comunicación en el Tránsito

1. Distracciones: Uso del teléfono móvil, conversaciones con pasajeros, etc.

2. Malentendidos: Falta de claridad en las señales o gestos.

3. Falta de Información: Desconocimiento de las condiciones del tráfico o del camino.

4. Agresividad: Comportamientos agresivos o impulsivos.

Consecuencias de la Mala Comunicación en el Tránsito

1. Accidentes: Colisiones, choques, etc.

2. Congestionamiento: Tráfico lento o bloqueado.

3. Estrés y Ansiedad: Para conductores y peatones.

4. Pérdida de Tiempo y Dinero: Debido a accidentes o congestiones.

Estrategias para Mejorar la Comunicación en el Tránsito

1. Mantener la Calma: Evitar la agresividad y el estrés.

2. Usar Señales Claras: Utilizar señales de tráfico y gestos claros.

3. Estar Atento: Evitar distracciones y mantenerse enfocado.

4. Utilizar Tecnología: Aprovechar las aplicaciones de tráfico y sistemas de navegación.

¿Qué Puedes Hacer?

– ¿Cómo crees que podríamos mejorar la comunicación en el tránsito en nuestras ciudades?

– ¿Has experimentado algún incidente relacionado con la mala comunicación en el tránsito?

La comunicación efectiva es crucial para la seguridad y eficiencia del tránsito. Al entender los tipos de comunicación, riesgos y estrategias para mejorarla, podemos contribuir a un tránsito más seguro y fluido.

NO HAY FORMA DE NO COMUNICARSE.

Cualquiera que haya estudiado algo de comunicación sabe que no existe forma de no comunicarse, el acto mas simple emite, en el transito pasa exactamente lo mismo.

Cuando un conductor no señala una maniobra se esta comunicando, normalmente los que no señalan que vana hacer tienen de por si muy poco respeto por el otro conductor y la sociedad que los rodea, aquí dejo algunos ejemplos.

no señalo maniobras a realizar, prender el señalero etc. circular sin las luces encendidas (desconocimiento de la norma y el riesgo) circular sin cinturón se seguridad llevar niños menores de 12 años sentados adelante llevar niños inhabilitados en la moto ser conductor de moto y no portar espejo retrovisor no tener la luz encendida de la moto y no llevar chaleco no colocar a los niños en el asiento que les corresponde llevar personas en la caja de la camioneta llevar niños sentados entre el volante y el conductor no respetar la cartelería- señales de transito Ir con la musica encendida a un volumen que moleste a los terceros Estacionar en segunda fila no dejando paso a otros conductores Exceso de velocidad Escape ruidoso no habilitado Estacionar en lugar prohibido o destinado a otros ciudadanos Circular por una senda donde se interrumpa el transito Hablar por celular Usar un casco no habilitado Manejo temerario, levantar la rueda, exceso de velocidad etc

Podría seguir enumerando pero estas señales comunicativas son percibidas por los otros usuarios de la vía publica, y esto genera un contexto social muy negativo , lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a esto y hasta lo naturalizamos, muchas veces (las menos) son por desconocimiento pero en su gran mayoría es por irrespeto hacia la sociedad que nos rodea, cabe aclarar que el desconocimiento de la norma no me exime de la pena pero un muy importante grupo de conductores no conoce la normativa ni la ley vigente.

Hay una enorme falta de comunicación por parte de las autoridades y las personas ante el desconocimiento hacen lo que ven que hace otros que ya vienen repitiendo durante años estos errores acumulados, el respeto por el otro y por la norma esta en segundo lugar , el propósito del conductor muchas veces esta en ir del punto A al punto B y no le importa cuantas normas infringir ni a cuantas personas perjudicar.

La fata de comunicación vive entre nosotros como un flagelo más y pareciera que no estamos dispuestos a pagar el precio de corregirlo-

LO QUE NO SE COMUNICA NO SE CONOCE, NO SE SABE, NO LLEGA

Necesitamos una campaña de comunicación en el transito urgente.

Todas las campañas a lo largo de los respectivos gobiernos de una forma u otra han dado resultado de la misma forma que lo que no informamos o informamos a medias crea confusión y las personas se quedan con una información no total , sesgada y eso hace que interpreten muchas veces mas, paso en buena forma con el tema del tabaco la cual fue buena en su momento y por otro lado la de la marihuana que fue a medias, la romantizamos y solo nos dieron una información a media y no nos dieron la realidad de todo lo negativo , eso llevo a que tengamos hoy también como en el transito un flagelo muy peligroso, ya que nuestra juventud se quedo con parte de lo que le comunicaron no con toda la peligrosidad de su consumo.

En el transito lo mismo, lo mas grave que en este caso estamos jugando con la vida de las personas, desconocimiento es igual a malas decisiones y peor aun si no se la realidad del riesgo sin duda que voy a asumir muchos que me pueden llevar a tener un accidente de transito que muchas veces puede ser mortal y eso como sociedad no lo podemos permitir.

Solamente fiscalizar, reprimir hace que justo pague por pecador , si comunico primero el ciudadano , el conductor tiene la capacidad de elegir , de cuidarse, de saber cuales son los riesgos , saber cual puede ser el resultado de la exposición al riesgo de el y de su familia y de los demás conductores. Ya le he escrito en algún otro momento, todavía estamos discutiendo las prioridades de paso en las esquinas y no sabemos cuales son las funciones de los vehículos que manejamos y tampoco las normas que nos marca la ley.

Comunicar desde el gobierno es un acto de responsabilidad obligatorio, comunicar en los liceos y las escuelas y los padres es un trabajo a futuro y podemos salvar vidas, las de nuestros hijos , nuestros nietos y las futuras generaciones , aparte de crear una sociedad responsable y prolija donde aprendamos a respetarnos, asunto que a diario vemos que no ocurre.

El irrespeto por el otro es algo que vemos todos los días y por momentos parece que nos acostumbramos, conducir en Salto y en el Uruguay se ha vuelto en estos años algo sumamente peligroso, cortemos con esta cadena de desinformación y asumamos la responsabilidad, estamos a tiempo, logremos que salto nuestra ciudad sea digan de ejemplo, hacer una campaña de información no es un GASTO, es una inversión a futuro. Les puedo asegurar que contribuir con esto nos va a hacer diferentes del resto y nos va a colocar en un lugar de una sociedad RESPONSABLE Y QUE PIENSA EN EL OTRO.

SI QUERÉS SABER CÓMO ES UNA SOCIEDAD,

MIRÁ CÓMO CONDUCE

SINDROME VIAL.

HUMANIZACION DEL TRANSITO

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