La comuna dispuso un nuevo acceso para los ómnibus interdepartamentales

El Gobierno de Salto, mediante una resolución firmada por el intendente Carlos Albisu, resolvió un cambio en el recorrido de los ómnibus de transporte interdepartamental que ingresan a la ciudad.

La medida entrará en vigor a las 0 horas de este martes 19 de agosto, busca dar una respuesta provisoria a la situación generada por la prohibición de girar a la izquierda desde el bypass de la Ruta 3 hacia la avenida Carlos Reyles, una disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que generó mucha polémica.

Vuelve el recorrido por Blandengues

El Intendente de Salto, en uso de sus facultades, revocó el numeral 2 de la Resolución Nº 241 con fecha del 28 de agosto de 2020, la cual disponía el recorrido de las líneas interdepartamentales para el acceso y salida de la ciudad. A partir de las 0 horas del 19 de agosto de 2025, el nuevo recorrido de acceso a la Terminal de Ómnibus de las líneas de transporte interdepartamental se realizará por avenidas Gobernador de Viana / Blandengues.

Esta nueva disposición tendrá una validez de 180 días a partir de la fecha de su entrada en vigencia. Durante este tiempo, la Intendencia continuará con las gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para encontrar una solución definitiva.

La medida surge como respuesta a un comunicado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con fecha del 24 de julio de 2025, el cual dispuso la prohibición de ingreso a la ciudad por Avenida Carlos Reyles para quienes circulan por Ruta 3 en sentido sur-norte.

El cambio de recorrido afecta únicamente a los ómnibus que ingresan a Salto, mientras que aquellos que salen hacia el sur mantendrán su ruta habitual por las avenidas Diego Lamas, Blandengues, José Batlle y Ordóñez, Carlos Reyles y finalmente la Ruta 3. La resolución no comprende a los camiones y vehículos de carga, que deberán continuar hasta la rotonda de las rutas 3 y 31 y regresar por el bypass para ingresar por Reyles o, en su defecto, ingresar por avenida Manuel Oribe.

El contexto de la decisión

La resolución de la Intendencia se dio a conocer este lunes 18 de agosto de 2025. La decisión refleja las gestiones que la Administración Departamental viene llevando a cabo con jerarcas del Ministerio de Transporte para arribar a una solución definitiva. Esta disposición busca regular el tránsito y el acceso de los ómnibus de pasajeros, que se vieron afectados de manera directa por la prohibición.

La medida se tomó tras la visita de la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, a la ciudad la semana pasada. En esa oportunidad, la jerarca defendió la decisión ministerial, que provocó polémica en el departamento, alegando que el giro a la izquierda en el bypass era un punto de alta peligrosidad.

A pesar de la firmeza en la decisión, la ministra mostró su apertura a dialogar con el gobierno departamental para encontrar una alternativa, una conversación que ahora se materializa con esta medida provisoria. La Intendencia entiende que era necesario tomar una decisión para responder a los usos que tiene ese ingreso a la ciudad y así evitar mayores inconvenientes a la población y a las empresas de transporte interdepartamental de pasajeros.

La situación generada en la avenida Carlos Reyles con el desvío de la ruta, había generado una gran controversia entre los salteños, que veían en la medida una decisión unilateral y sin un plan alternativo que contemplara a todos los actores involucrados. Con esta medida provisoria, se busca amortiguar el impacto de la prohibición mientras se planifica una solución definitiva.